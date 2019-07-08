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Sepaş Enerji’nin desteklediği milli sporcudan 4 altın madalya

Sepaş Enerji’nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Durgunsu Kano Türkiye Kupası’nda 4 altın madalyanın sahibi oldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
Sepaş Enerji’nin desteklediği milli sporcudan 4 altın madalya

Sepaş Enerji’nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Durgunsu Kano Türkiye Kupası’nda 4 altın madalyanın sahibi oldu.


Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde hizmet verdiği 1,7 milyon müşterinin hayatına hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dokunmaya önem veren Sepaş Enerji’nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Durgunsu Kano Türkiye Kupası’nda 500 metrede bireysel ve ekip yarışlarında 3, 1000 metrede ekip yarışlarında 1 altın madalyanın sahibi oldu. Mustafa Özmen, 4 altın madalyanın yanı sıra 1000 metrede gümüş ve 200 metrede bronz madalyayı da evine götürdü.


Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası’nda 29 takımdan 300 sporcu büyükler ve gençler kategorisinde mücadele etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
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