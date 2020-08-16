Şentop'tan Biden'a tepki: Bu millet onların 'our boys'larına cevabı verdi

3 Kasım 2020 tarihinde ABD'de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde Domokratların adayı olan Joe Biden, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye ve Erdoğan'a bir ders vermek lazım." şeklindeki açıklamalarına ilişkin olarak Twitter'da açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini hatırlattı.

Şentop, "Biden'lar 'our boys' dediği grupla hiç seçim kazanamaz sadece darbe yapar. Türk milleti onların 'our boys' dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, gerekirse tekrar verilir. ABD seçimlerine Rusya’nın müdahalesi 4 yıldır tartışma konusu olurken Joe Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu belirtmiştir. Yardıma muhtaç dede... Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan bir seçim yapabilseniz keşke." diyerek Türkiye düşmanlığının daima daima kaybettireceğini açıkladı.