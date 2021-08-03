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Siyaset Şentop: Devletimiz bir dalın dahi hesabını sorar
Siyaset

Şentop: Devletimiz bir dalın dahi hesabını sorar

TBMM Başkanı Şentop: "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar."

Yeniakit Publisher
2021-08-03 13:31:00 -
Şentop: Devletimiz bir dalın dahi hesabını sorar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yurdun birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop şunları kaydetti:

"Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen, birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır. Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta terreddüt etmez."

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