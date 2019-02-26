0553 313 94 23

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması: Fenerbahçe...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi sonrasında hakkında çıkan istifa haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada,"Algı oluşturma gayreti içindeler" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 20:12
Şenol Güneş'ten istifa açıklaması: Fenerbahçe...

Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi sonrasında hakkında çıkan istifa haberleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

İstifa iddialarının tamamen asılsız olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Algı oluşturma gayreti içindeler" dedi. Şenol Güneş, ayrılık iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Güneş yaptığı yazılı açıklama ile istifa iddialarını yalanladı.

Şenol Güneş'in yapmuş olduğu yazılı açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında her zamanki gibi, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bazı gayretlerin olduğunu görmekteyim.

Öncelikle, nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim bu art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma herhangi bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim.

Fenerbahçe maçının ardından, Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrılırken devletimizin güvenlik güçleriyle sadece uyarı amaçlı yapmış olduğum konuşmanın, yine devletimizin bir başka kurumunun mensuplarınca sanki taraftarımızla aramızda bir sorun yaşanmış gibi yansıtılması gerçekle bağdaşmamaktadır.

"Tamamen yalan"

Yine, kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır.

Aynı basın mensubu niyetindeki soruyu maç sonrası bana yöneltmiş ancak soru, tarafımdan cevaba değer ciddiyette bile bulunmamıştır. Tavrım ortadayken aynı kişinin ekranlarda bu konudan bahsetmesinin arkasındaki asıl hedef sağduyulu herkesin malumudur. İnsanların zihnini bulandırmaya yönelik bu tip yalan haberlere özellikle taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini bekliyor, ısrarla tavırlarından vazgeçmeyenlerle ilgili mücadelemin, doğru bilgilendirme yöntemiyle süreceğinin bilinmesini istiyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:12
  1. Fenerbahçe
  2. Şenol güneş
  3. Beşiktaş

YORUM YAZ

  • serhatserhat40 dk önce
    istifa eder mi hiç.dünyanın parası söz konusu.
  • birbilenadambirbilenadam1 sa önce
    İstifa haberlerini medyaya büyük ihtimalle kendisi yayıyor. Milli takımın başına geçmek için zemin hazırlama çalışması bu.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türk ve İngiliz üniversitelerinin temsilcileri Londra'da buluştu
  1. Türk ve İngiliz üniversitelerinin..
  2. CHP-İYİ Parti ittifakının ortak miting..
  3. Dilde yara neden olur? Dil yarası..
  4. İsrail'e yaptırımda bulunan İrlanda’ya..
  5. Erzurumspor, Galatasaray maçı..
  6. Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
  7. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  9. "AK Parti tüm Anadolu’yu kucaklayan..
  10. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
  11. Balıkçının ağına bakın neler takıldı!..
  12. Yüksekova’da kar yağışı
  13. " 'Sizin yeriniz burası değil! İran'a..
  14. "Yemen'i tahrip edenler sorumluluğu..
  15. "Yunus Emre Ödül Töreni"
  16. "Bangsamoro Geçiş İdaresinin göreve..
  17. Cezayir devlet radyosu..
  18. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
  19. Dışişleri Bakanlığı: “Filipinler’in..
  20. Pakistan Dışişleri Bakanı ABD’li..
  21. Parçalanan traktörden sağ kurtuldu
  22. Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır
  23. Erdoğan’ın doğum günü MHP seçim..
  24. Galatasaray Hatay’a ulaştı
  25. ASELSAN'dan 2018'de 2,3 milyar lira..
  26. Galatasaray kafilesi, Hatay'a geldi
  27. Dekanlardan darbeci Sisi'nin zulümleri..
  28. Gaziosmanpaşa’da korkutan çatı yangını
  29. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
  30. Şahin’e esnaflardan sıcak ilgi
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!

Günün Karikatürü

27 Şubat 2019
Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!