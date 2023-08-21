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Spor Şenol Güneş'ten hekeme tepki: Konuşursak ağır oluyor
Spor

Şenol Güneş'ten hekeme tepki: Konuşursak ağır oluyor

Yeniakit Publisher
2023-08-21 01:58:00 -
Şenol Güneş'ten hekeme tepki: Konuşursak ağır oluyor

Beşiktaş'ın Pendikspor'la berabere kaldığı maç sonrası Şenol Güneş'ten sert bir açıklama geldi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor maçının ardından hakemler ile ilgili konuşmanın gereksiz olacağını konuştuklarında sonuçların ağır olduğunu belirtti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de evinde ağırladığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Pendikspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı uzatma anlarında penaltıdan yediği golle 1-1 berabere bitirdi ve 1 puana razı oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Güneş'in açıklaması:

"Kazanmamız gerekiyordu, ilk yarıda ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Rakibin atak sayısı az. Hem topu tutmak hem pas yapmak hem de oyuncuları görmek istedik ama o da olmadı. Kalabalıkken defans arasına atılan topta penaltı oldu ve golü yedik. Ne olursa olsun o pozisyonu vermemek gerekiyordu. En büyük sıkıntımız, bugün baskılarımız iyi değildi. İkinci yarıda hem önde hem ortada top tutamadık, top karşılayamadık. Etkili atakları yok ama bizim daha fazla pozisyon üretmeliydik. Fiziksel olarak git gel olması bizi yordu. İlk yarıda onlar yarı sahasında oynadı. Fizik olarak ayakta kaldılar. Onlar için de sürpriz olacak pozisyonda golü buldular. Futbolda şans bazen gülmeyebilir. Ne olursa olsun kazanmalıydık. Net pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Üzgünüz."

"Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir."

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