Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şenol Güneş'ten hastane sonrası ilk kare

Fenerbahçe ile oynanan derbide başından yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olay sonrası yaptığı açıklamada "Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 22:00
Şenol Güneş'ten hastane sonrası ilk kare

Milliyet'in haberine göre,Şenol Güneş şu ifadelerde bulundu; "Her şey güzel başlamıştı" diyerek, maçın ilk anlarını özetleyen Şenol Hoca, "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor"

18-04/20/eno.jpg

Beşiktaş Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir milat olmalı... Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımı 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor."

18-04/20/f.jpg

KAPTANLAR EVDE ZİYARET ETTİ

Beşiktaş’ın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, dünkü derbide başından yaralanan Teknik Direktör Şenol Güneş’i evinde ziyaret etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nda dün Fenerbahçe ile oynanan yarı final rövanş maçında başına gelen cisimle yaralanmış ve geceyi hastanede geçirmişti. Siyah-beyazlı takımın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, bugünkü antrenman sonrasında sabah taburcu olan ve evinde dinlenen Teknik Direktör Şenol Güneş’i ziyaret etti. Kaptanlar, takım adına geçmiş olsun dileklerini Güneş’e iletti.

18-04/20/ff.jpg

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:00
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. şenol güneş
  4. derbi
  5. saldırı
  6. beşiktaş
  7. açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi tutuklandı
    1. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    2. Twitter dünya genelinde çöktü
    3. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    4. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    5. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    6. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    7. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    8. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    9. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    10. Kanserin vücutta yayılmasına yol açan..
    11. Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti..
    12. Arda Turan'ın gecesinde Başakşehir..
    13. Şenol Güneş'ten hastane sonrası ilk kare
    14. Kadını nasıl bilirsiniz?
    15. Fransa Cezayirli imamı sınır dışı etti
    16. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    17. Bolu'da hurdaya dönen TIR'dan hafif..
    18. Kayseri'de sahibi olduğu arazide ölü..
    19. CHP seçimlere ne zaman hazır olur?
    20. İskoçya'da 18 aylık bebek peluş ayının..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz