Şenol Güneş'ten hastane sonrası ilk kare

Milliyet'in haberine göre,Şenol Güneş şu ifadelerde bulundu; "Her şey güzel başlamıştı" diyerek, maçın ilk anlarını özetleyen Şenol Hoca, "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu bir milat olmalı... Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımı 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor."

KAPTANLAR EVDE ZİYARET ETTİ

Beşiktaş’ın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, dünkü derbide başından yaralanan Teknik Direktör Şenol Güneş’i evinde ziyaret etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nda dün Fenerbahçe ile oynanan yarı final rövanş maçında başına gelen cisimle yaralanmış ve geceyi hastanede geçirmişti. Siyah-beyazlı takımın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, bugünkü antrenman sonrasında sabah taburcu olan ve evinde dinlenen Teknik Direktör Şenol Güneş’i ziyaret etti. Kaptanlar, takım adına geçmiş olsun dileklerini Güneş’e iletti.