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Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması: Oyuncularımız daha iyi oynamalı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Erzurumspor galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 01:57
Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması: Oyuncularımız daha iyi oynamalı

Oyuncuları eleştiren Güneş, "Antalya, Bursa, Partizan maçları önemli. Buralardan kayıpsız geçmeliyiz. Perşembe Partizan. Ardından Antalya. Sıkışık bir dönem olacak. 3 deplasmana gittik. Oyuncularımız daha iyi oynamalı. Kalitelerini gösterseler daha farklı olurdu. Erzurumspor, kalitesine göre çok iyi oynadı. İnşallah böyle devam ederler. Biz de, bu tempoyla güzel bir antrenman yaptık. Allah'ın yardımı, oyuncuların gayretiyle kazandık." dedi.

Maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Düşündüğümüz gibi oyun olmadı. Negredo kafaya çıkar, Ricardo orta atar, Babel soldan girer, Oğuzhan ara toplar atar, oyunu organize eder diye düşündük. Fakat, iki tane savaşçı oyuncu oynattığımız dönemde, öndeki oyuncularla rakibi karşılamadık. Hem de istediğimiz oyunu oynayamadık. Rakip de uzun toplar attı. Orta saha kurgusu ortaya çıkmadı. Bir değişiklik çıkması gerekiyordu. Oğuzhan'ın oynayacağı bir oyun ortaya çıkmadı. Oğuzhan bizim için çok önemli. İlk yarıda birçok oyuncumuz da bir değişiklik yapmak için bu hamleyi yaptık. Olumlu yansıyınca devam ettirmeye çalıştık. Kenardaki oyuncularımız hazır zaten. Caner ve Lens çok iyi durumda. Dinlendirme amaçlı kenardaydılar. Bir de Ryan Babel ile Medel'i dinlendiremedik." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 01:57
  1. Bursa
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  3. Şenol Güneş
  4. Beşiktaş
  5. Erzurumspor
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