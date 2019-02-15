Şenol Güneş'ten flaş sözler: Teklif gelirse... Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, sezon sonunda teklif gelmesi halinde A Milli Takımın başına geçebileceğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi. Ayrıntılar geliyor...

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