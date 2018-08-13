Şenol Güneş'ten flaş açıklama: İşime saygısızlık yapanı affetmem...

Akhisarspor ile oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sözlerine Lefter sezonuyla başladı. "Lefter abi din olarak farklı inançtaydı ama ona Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Güneş, "Çok iyi bir insandı. İyi bir iz bıraktı. İnşallah adına uygun mütevazı, karakterli bir lig olur" dedi. Akhisarspor'un Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığına dikkat çeken Güneş, "Oyun başlangıcımız pozisyon vermeden, tempolu, hızlı saha ne kadar izin verdiyse etkin ataklar şeklindeydi. Golleri geç bulduk. İkinci yarı rölantide başladık. İkinci bölgede kalıp biraz daha oyunu soğutmaya çalışırken, beklenmeyen hatayla golü yedik ve rakip oyuna ortak oldu. Yine de 4-1 yapabilirdik. Orta sahada top tutamamak sıkıntı oluşturdu. Maçın tamamına baktığımızda çok pozisyonumuz var. İkinci yarı gereksiz pozisyonlar verdik" dedi. Caner Erkin'le ilgili olarak da konuşan Güneş, "Caner'in sinirlenmesine kızdım. Sinirlenip daha büyük hataya izin vermemek lazım. Daha sakin kalacağız. VAR ile ilgili muhakeme yapmak istemiyorum. VAR tabii ki önemli, teknoloji önemli, yardımcı olacaktır. Teknoloji yüzde 100 olsun ama yine tartışmanın olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

''Ölümüne işimi yaparım, İşime saygısızlık yapanı da affetmem''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Ben de bunun aksini söylemiyorum. Söylediklerimin onun üzerinden muhakeme edilmesi doğru değil. Başkanımız her gün burada. Burada kavga çıkmaz, benimle hiç olmaz. Fikrim varsa söylerim. Bunu söylemek başkana saygısızlık değil, onun da söyledikleri bana sevgisizlik değil. Hiç de rahatsız olmam. O başkan, ben hocayım. O benim görevime son verebilir, ben oyuncuyu oynatmayabilirim. Yarın kalırım, giderim böyle hesap yapmam. Ölümüne işimi yaparım. İşime saygısızlık yapanı da affetmem" dedi. Transfer konusuyla ilgili olarak da başkana görüşlerini aktardığını da sözlerine ekleyen Güneş, "Başkanla kavga ettireceksiniz. Transfer avro ile yapılıyor. Ben 'lira ile anlaşın' diyorum. Satarken avro ile satıyorsunuz. Sıkıntı herkesin. Hoca olarak çok şeye katlanacağım. Başkanla istişare yapıyoruz ama kararı başkan veriyor. Ekonomik sıkıntı varsa ona göre transfer yaparız. Son 2-3 sene de oyuncu gitti. Bu kulübün yapısıdır. Barcelona ve Madrid'de de böyledir. Onlar dönüşümü daha iyi yapıyor. Plan yaparsan zarar etmezsin. Türkiye'de en iyi başkan bizim başkan. Şimdi de 'yağcılık yaptı' derler. Kalmak için uğraşmıyorum, işimi iyi yapmak için uğraşıyorum. Sıradan bir hoca değilim" değerlendirmesinde bulundu.