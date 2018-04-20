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Şenol Güneş'ten evde toplantı!

Dün akşamki olaylı derbinin ardından hastaneden taburcu olan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i futbolcuları evinde ziyarete gitti.

20 Nisan 2018 Cuma 15:35
Şenol Güneş'ten evde toplantı!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında başına gelen yabancı madde nedeniyle dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş bu sabah taburcu oldu.
Beşiktaş’ın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'i antrenman sonrası evinde ziyaret ettiler.

BU BİR MİLAT OLMALI

Futbolcularla sohbet eden Güneş, "Bu bir milat olmalı. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım. Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna." dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:35
  1. Trabzon
  2. Beşiktaş
  3. Şenol Güneş

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