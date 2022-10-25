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Spor Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması geldi!
Spor

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması geldi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in takımdan ayrılmasına saatler kala Şenol Güneş'ten resmi açıklama geldi. Valerien Ismael'in yerine takımın başına geçebileceği konuşulan tecrübeli teknik adam, Beşiktaş iddialarına çok net cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 17:11:00 -
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması geldi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in takımdan ayrılmasına saatler kala Şenol Güneş'ten resmi açıklama geldi. Valerien Ismael'in yerine takımın başına geçebileceği konuşulan tecrübeli teknik adam, Beşiktaş iddialarına çok net cevap verdi.
Valerien Ismael,in sonunu Hatayspor getirdi. Geldiği günden beri taraftarlar bir türlü yıldızı barışmayan Valerien Ismael, 2 gün içinde takımdan kesin olarak ayrılarak siyah-beyazlılara veda edecek.

"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ..."

Adı Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş, A Spor'a verdiği röportajda, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde üst üste 2 şampiyonluk yaşamıştı.

Beşiktaş'ta adaylardan birisi de Rıza Çalımbay... Siyah-beyazlı efsane ismin kendisine teklif gelmesi durumunda Beşiktaş'ta görev almayı kabul edeceği öğrenildi.
Şu an için takım çalıştırmayı düşünmeyen Sergen Yalçın'a teklif yapılması durumunda Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Konyaspor ile başarılı bir performans sergileyen İlhan Palut'un ismi siyah-beyazlı kulislerde konuşuluyor.
Beşiktaş'ta yabancı teknik direktör konusu yönetim içinde konuşulmaya devam ediyor. Yabancı hoca olursa ilk aday Lucescu olacak.

 

 

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