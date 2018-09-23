Şenol Güneş'in derbi konuşması; "Bu hasreti bitirin"

Beşiktaş, Fenerbahçe önünde Kadıköy'deki şanssızlığına son vermek istiyor. Ezeli rakibini Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen Siyah-Beyazlı takım 13 yıllık hasrete son vermek için tek yumruk oldu. Şenol Güneş bu maç öncesi sürekli takımı motive etmeye çalışıyor.



BU ÖZLEMİ SİZ BİTİRECEKSİNİZ



Şenol Güneş futbolcularıyla yaptığı görüşmede F.Bahçe maçının önemine dikkat çekerek, "13 yıldır Kadıköy'de galibiyete hasret kaldık. Bu özlemi sizin bitireceğinize inanıyorum" ifadesini kullandı.



MAÇIN KONTROLÜ SİZDE OLMALI



Fenerbahçe'nin kendi evinde kazanmak için tüm hamleleri yapacağını söyleyen Güneş, "Onlara bu şansı vermemenizi istiyorum. Maçın kontrolü sizde olmalı" diye konuştu.



BU KEZ ZAFERLE DÖNECEĞİZ



Yönetim ise maça tam kadro gidecek. Yöneticiler ağız birliği etmişçesine, "O sene bu sene. Kadıköy'den bu kez zaferle döneceğiz" mesajını verdi. Yönetimin galibiyete özel prim vermesi bekleniyor.