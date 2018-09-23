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Şenol Güneş'in derbi konuşması; "Bu hasreti bitirin"

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş 13 yıl sonra Kadıköy'den galip çıkmak için planlarını yaptı.

23 Eylül 2018 Pazar 10:01
Şenol Güneş'in derbi konuşması; "Bu hasreti bitirin"

Beşiktaş, Fenerbahçe önünde Kadıköy'deki şanssızlığına son vermek istiyor. Ezeli rakibini Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen Siyah-Beyazlı takım 13 yıllık hasrete son vermek için tek yumruk oldu. Şenol Güneş bu maç öncesi sürekli takımı motive etmeye çalışıyor.

BU ÖZLEMİ SİZ BİTİRECEKSİNİZ

Şenol Güneş futbolcularıyla yaptığı görüşmede F.Bahçe maçının önemine dikkat çekerek, "13 yıldır Kadıköy'de galibiyete hasret kaldık. Bu özlemi sizin bitireceğinize inanıyorum" ifadesini kullandı.

MAÇIN KONTROLÜ SİZDE OLMALI

Fenerbahçe'nin kendi evinde kazanmak için tüm hamleleri yapacağını söyleyen Güneş, "Onlara bu şansı vermemenizi istiyorum. Maçın kontrolü sizde olmalı" diye konuştu.

BU KEZ ZAFERLE DÖNECEĞİZ

Yönetim ise maça tam kadro gidecek. Yöneticiler ağız birliği etmişçesine, "O sene bu sene. Kadıköy'den bu kez zaferle döneceğiz" mesajını verdi. Yönetimin galibiyete özel prim vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:01
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