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Şenol Güneş'e sahip çıktı!

Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan çirkin olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 16:33
Şenol Güneş'e sahip çıktı!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, olayların tekrarlanmaması dileğinde bulunarak, "Futbol sahalarında görmek istemediğimiz nahoş olaylar ve ülkemizin yetiştirdiği değerli hocamız Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporun barış ve kardeşlik olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Ülkemizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sporun barış ve kardeşliğe hizmet etmesi gerçeğini hafızalarımıza kazımamız gerektiğini, bir daha bu çirkin olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." görüşlerini paylaştı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:33
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