Şenol Güneş'e büyük tepki! Antalya'da 'Hırsız Burak' sesleri

Kamp için Antalya'ya giden Beşiktaş'ı havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Burak Yılmaz için taraftarlar 'Hırsız Burak' diye bağırdı.

Süper Lig'in ikinci devresine Antalya'nın Belek bölgesinde hazırlanacak Beşiktaş'ın kampı başladı. Bazı futbolcular kendi imkanları ile kamp oteline gelirken Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, teknik heyet ve kampa İstanbul'dan katılacak olan futbolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi. Beşiktaş kafilesini havaalanında karşılayan taraftarlar Şenol Güneş'e çiçek takdim ederken sevgi gösterilerinde bulundu. Siyah-beyazlı kafilede 12 genç oyuncu yer alırken teknik heyet ve yönetimin kararıyla Tolga Zengin, Vagner Love, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan hazırlıklarını İstanbul'da yapacak.

Burak ve Oğuzhan'a tepki

Siyah-beyazlı ekibin havaalanından çıkısı sırasında, takımı karşılayan taraftarlar önümüzdeki günlerde takıma katılması beklenen Burak Yılmaz için 'Hırsız Burak' şeklinde tezahüratlarda bulundu. Tezahüratın Şenol Güneş'in çıkışı sırasında yapılması dikkati çekti. Öte yandan takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'a bir taraftar tepki gösterdi. araya giren diğer taraftarlar Oğuzhan'a tepki gösterilmesini engelledi.

Quaresma'ya sevgi seli

Siyah-Beyazlı ekipte kafilenin en çok ilgi gören ismi ise Ricardo Quaresma oldu. Kamp kadrosunda olmayacağı söylenen ancak yapılan toplantılar sonrasında Antalya kampına dahil edilen Portekizli yıldıza, alandan ayrılırken büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Taraftarları kırmayarak onlarla fotoğraf çektirip, formalarını imzalayan Quaresma daha sonra otobüse bindi.