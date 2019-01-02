Şenol Güneş Quaresma'yı kurtardı!

Beşiktaş'ın sabah saatlerinde Antalya kampı kadrosuna Gökhan Töre, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Ricardo Quaresma, Cyle Larin, Vagner Love'ı dahil etmediği öğrenilmişti.

Öğlen gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında ise flaş bir karar alındı ve altı isimden ikisi olan Ricardo Quaresma ve Cyle Larin hakkında karar değiştirildi.

Resmi açıklama geldi

Yönetim kurulu toplantısı kararına göre Quaresma ve Larin, Antalya kampı kadrosuna dahil edilirken resmi açıklama da geldi.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamaya göre Tolga, Gökhan, Tolgay ve Vagner Love kadroda yer almazken Quaresma ve Larin'in isimleri kadroda yer aldı.

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