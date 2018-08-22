Şenol Güneş Partizan maçı öncesi konuştu: Zor bir maç olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacakları Partizan mücadelesi öncesi yaptığı açıklamada, "Bizim için zor bir maç olacak" dedi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Domagoj Vida, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güneş, Partizan'ın Sırbistan'ın marka değeri olan bir takım olduğunu belirterek, “Sırbistan’dan yetenekli futbolcular çıkıyor. Sırp halkı futbolu seviyor. Futbol kalitesi yüksek bir takımla oynayacağız. Hücumda kaliteli oyuncuları var. Bizim için zor bir maç olacak. Kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Takım kadromuz oynamaya müsait. Yarın ideal bir 11 ile sahada olacağız. Futbol adına güzel şeyler yapıp buradan güzel bir sonuçla ayrılmayı istiyoruz. İki takımın da iyi futbolcuları var. Biz onları tanıyoruz, onlar bizi daha çok tanıyor. Birbirimize yakınız. Herkes birbirini biliyor. Oyuncuların maçtaki verimi önemli olacak. Maç programı neyse ona uyarak sonuç almaya çalışacağız. Üst üste üçüncü deplasmanımız olacak.” dedi.

VİDA: KAZANMAYI ÜMİT EDİYORUM

Vida ise, “Buraya kazanmaya geldik. Kolay olacağını sanmıyorum. Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Kazanmayı ümit ediyorum. Takıma geç katıldım. Sezon yeni başlıyor. Biraz zamana ihtiyacım var. Savunmada Pepe, Roco ve ben forma için rekabet içinde olacağız. Her oyuncu oynamak ister ama son kararı hoca verir.” diye konuştu.