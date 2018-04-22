Şenol Güneş o soruya cevap verdi: İlla komalık mı olalım?

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ancak çıkan olaylar sonucu hakem maçı tatil etmişti.

Kafasına yabancı madde isabet eden Şenol Güneş, ulusal basına konuştu.

İşte Güneş'in sözleri:

FENERBAHÇE'NİN İÇİNDE BİR SORUN MU VAR?

Hocam geçmiş olsun. Ne oldu dün akşam?

"Edilen küfürlerden dolayı Tolga tartışıyordu. Ben araya girdim. ‘Yapmayın’ dedim. Bir anda kafama bir şey isabet etti. Benim açımdan baktığımda aklıma tek bir şey geliyor. Acaba Fenerbahçe’nin içinde bir sorun mu var? Maç 0-0. 10 kişi kalan biziz. Saha güzel, ambiyans güzel. Bir golümüz verilmedi. Futbolcularım sahada kimseyi tahrik etmedi."

HATIRLAMIYORUM

Başınıza ne isabet etti?

"Bilmiyorum sert bir cisim geldi. Sonra ayağa kalktım."

Tünele girdiğinizde yere yığıldınız. Ne oldu orada?

"Hatırlamıyorum. Nereye gittim, ne yaptım bilmiyorum. Odaya girdikten sonra başım ağrıdı. Biliyorsunuz futbolculuk dönemimde Erman Toroğlu ile bir çarpışma yaşamıştık. O nedenle endişe ettiler. Başınıza 5 dikiş atıldı."

İLLA KOMALIK MI OLALIM?

Sosyal medyada bu speküle edildi. Hiç yara izi yok diye?

"Niye atsınlar dikişi? Ölseydim o dikiş gerçek mi olacaktı? Diyelim ki hiçbir şey atılmadı, benim de kafama bir şey gelmedi. Rahat mı edecekler? 4 yerde olaylar olmuş. Kornerde anahtar atılmış. Oyuncum sadece anahtarı göstermiş. İkinci kez olay tekrarlanmış. Hiçbir tepki vermeden, seyirciyi tahrik etmeden o bölgeden uzaklaşmış. İlla ağır komalık mı olmak lazım? İnsanlar bir film çeviriyorlar kafalarında. O zaman Şenol Güneş attırdı. ‘Kafama at dedi sonra da poz verdi...’ Sonra da bunun üzerine konuşuyorlar."