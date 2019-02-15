Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo Quaresma, Yeni Malatyaspor maçında...

Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam Yeni Malatyaspor karşısında zorlu bir 3 puan mücadelesi verecek. Malatyaspor maçı öncesinde Beşiktaşlı taraftarların en çok merak ettiği konu ise Ricardo Quaresma'nın Malatyapspor maçında oynayıp, oynamayacağı sorusu geliyor.

Quaresma kararı belli oldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde flaş bir Ricardo Quaresma kararı aldığı öne sürüldü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Şenol Güneş takımdaki geleceği henüz netleşmeyen Ricardo Quaresma'ya Malatyaspor maç kadrosunda yer vereceği ancak tecrübeli futbolcuya ilk 11'de şans vermeyeceği iddia edildi. Şenol Güneş'in maçın skoruna göre Ricardo Quaresma'yı oyuna almayı planladığı öne sürüldü.