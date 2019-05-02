Şenol Güneş: "Dostane bir maç olsun"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisiyle alakalı olarak, “Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun düzenlediği Futbolun Süperleri ödül törenine katıldı. Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, ödül alanları tebrik ederek, “Öncelikle yayıncı kuruluşu kutluyorum. Futbola verdiği maddi ve manevi desteği biliyoruz. Oldukça pahalı olan hem ilgisiyle katkı yapan bir kurum. Bu işi yapan kişiler ve kurumlar olarak da bizlerin de daha dikkatli olup, bu pastanın büyümesi için çalışmamız gerekiyor. Bu geceyle ilgi de ödül verenleri de alanları da kutluyorum. Asıl önemli olan bu işi yapanların Fair-Play içerisinde en güzel şekilde sunumunu yapması. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Ödül alanlara, alacak olanlara tebriklerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

"Dostane bir maç olsun, keyif alalım”

Deneyimli çalıştırıcı, bu hafta oynayacakları Galatasaray derbisinin güzel geçeceğini ifade ederek, “Lig bir maraton. 30. haftayı tamamladık. 4 hafta var, 4 önemli maç var. Neyin ne olacağını hiç bilemeyiz. Zaten futbolun bilinmezliği de burada. Son maçlara geldiğimizde şu anda Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz. Sıralamaya baktığınız zaman önde olan takım daha avantajlı. Biz kovalayan durumundayız. Bu hafta da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Büyük bir camia, büyük bir takımla oynayacağız. Biz de büyük bir camia ve takımız. Her iki büyük kulübün oyuncularının da en güzeli sunmasını bekliyorum. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım” ifadelerini kullandı.