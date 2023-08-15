Şenol Güneş: “Daha fazla pozisyon üretip daha çok gol atan takım olmayı istiyoruz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezonun ilk maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, “Daha fazla pozisyon üretip daha çok gol atan takım olmayı istiyoruz” dedi.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü Gedson Fernandes’in golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Sezonun ilk maçında ilk galibiyetimizi aldık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hızlı başlayamayınca, rakibin de dirençli oyun şekli ile başlayan müsabakada istediklerimi yapmakta zorlandık. Maçı kazanmak için yeterli pozisyon vardı. Golün geç gelmesi bizi gerdi. Bu dönem maçlarımızı kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Önümüzde UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig olmak üzere iki maçı kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımız ile buluşup bu iki maçı kayıpsız geçip yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun zemini hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Zemin güzeldi ama ambiyans güzel değildi. Bu stadyumda genelde sıkıntı yaşıyoruz. Ama kazanmak istiyorsak sahaya ve havaya bakmadan şartlar ne olursa olsun kazanmak zorundayız. Seyircinin az olması üzüntü verici. Önümüzdeki maçlarda taraftarımız ile bütünleşip daha coşkulu 90 dakikalar izletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Federasyonlar, ülke futbolunun iyiliği için bazı kararlar alabilir”

Avrupa maçlarının oynanacağı haftalarda Süper Lig müsabakalarının ertelenmesinin Türk takımlarının yararına olacağını vurgulayan Şenol Güneş, “Federasyonlar, ülke futbolunun iyiliği için bazı kararlar alabilir. Dünyanın her yerinde bu şekilde oluyor. Ben bu tarz bir tartışmaya girmek istemiyorum. Hem Adana Demirspor hem de bizim için olumlu bir karar olabilir. Bu konuda çok da konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.



“Sahanın en iyisi Gedson’du”

Genelde maç sonlarında bir isim üzerinde durmadığını dile getiren Güneş, “Değişikliklerimizi oyunu hızlandırmak için değil, oyunun mantalitesini değiştirmek için yaptık. Bazı oyuncularımla devre arasında böyle oynayacaksanız değişikliğe gidelim dedim. İkinci yarı daha farklı bir ekip mücadelesi yaptık. Maçın adamı bence Gedson’dur. Salih ve Amir’de bizim için oldukça değerli oyuncular. Cenk Tosun’un oyuna girmeme sebebi ise kendisini riske atmak istemememden kaynaklı” diye konuştu.



“Daha fazla pozisyon üretip daha çok gol atan takım olmayı istiyoruz”

Kazanmalarına rağmen sahada daha canlı bir takım izletmek istediğinin altını çizen Şenol Güneş, “Sezon başında oyuncuların performansları değişiklik gösterebilir. Oyuncuların maç içerisinde sergiledikleri performansa göre hareket etmek zorundayız. Bugün Fatih Karagümrük nasıl kapatırım diye oynadı. Bunu da iyi yaptı. Diğerleri de yapacak. Bu her takım için geçerli. Transferler favori olmayı ön planda tutabilir ama önemli olan sahada oynanan oyundur. Rakipleri de küçümsememek lazım. Bazen rakip bir şut atar, siz 10 pozisyonda atamazsınız. Lig bir maraton, zaman içinde bizim de oyuncular içinde değişiklikler olacaktır. Mesela Pendikspor bu hafta farklı yenildi ama aynı Pendikspor bu hafta olmayacaktır. Bugün kazanmayı hak ettik ama daha fazla pozisyon üretip daha çok gol atan takım olmayı istiyoruz” açıklamalarında bulundu.



“Kimin geleceğini gideceğini yönetimlere sorun”

Dövizin bu kadar arttığı bir dönemde harcanan paraların sorgulanması gerektiğini söyleyen Güneş, “Talisca konusunda benim söylediğimde bir yanlış yok. Gel dedim. İstek var ama gerçekler başka. Benim de bir yalanım yok onunda. Bizimkiler başvurdu ama vermeyi düşünmüyorlar. Ama yarın ne olur bilmiyoruz. Kimin geleceğini gideceğini yönetimlere sorun. Başkan, hoca, oyuncular üzerinde bizi tartışmaya getirmek isteyen camialar var. Biz bir görev yapıyoruz. Biz (transfer) yapmadık diye çok eleştiriliyoruz. Yapan da Türkiye'nin parasını dışarıya gönderiyor. Dövizin bu kadar arttığı bir dönemde harcanan parayı sormuyorsunuz. Türk parasını böyle mi koruyoruz? Türk oyunculara para vermeyerek Türk parasını korumuş oluyoruz. Hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.