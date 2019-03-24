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Şenol Güneş: Büyük turnuvalara katılım hayallerini birlikte kuralım

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, futbolseverlerin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını bildirdi.

24 Mart 2019 Pazar 10:47
Şenol Güneş: Büyük turnuvalara katılım hayallerini birlikte kuralım

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde yarın Moldova'yı Eskişehir'de konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, futbolseverlerin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda Moldova maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Sevgili futbolseverler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası için birlikte yola çıkıyoruz. Uzun bir aradan sonra, bir milli maç için Türkiye'de, kendi sahamızda futbolseverlerimiz ile buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşayacağım. Bu yeni dönemde, yeni bir heyecan ve yeni bir vizyonla işe başlayacağım. El ele verip gerçekleştirebileceğimiz hayallerin peşinden sizlerle birlikte koşacağız." ifadelerini kullandı.

Geçmiş başarıların kendilerine ışık tutacağını ve geleceği planlayarak daha büyük başarılar için çalışacaklarını vurgulayan Güneş, "Uluslararası turnuva tecrübesine sahip oyuncularımızı, karakterli ve yetenekli gençlerle harmanladığımız bir kadro ile yola çıktık. Herkesin gurur duyacağı bir milli takım oluşturmak için söz verdik. En büyük arzum, Türk insanının yüzünü güldürebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Elemelerdeki ikinci maçta yarın Moldova'yı Eskişehir'de ağırlayacaklarını hatırlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Elemelerde başarının anahtarlarından biri de konumu ne olursa olsun, rakibinizi ciddiye almak ve saygı göstermektir. Taraftarlık kültürünün çok yüksek olduğu, tam bir futbol kenti olan Eskişehir'de, futbolseverlerimizin ortak değerimiz milli takıma harika bir konukseverlik yapacağına ve coşkulu biçimde oyuncularımıza destek vereceğine inancım tamdır. Milli heyecanı beraberce paylaşıp bir sinerji oluşturabilirsek, arzuladığımız başarılara kavuşacağımıza inanıyorum. Bunun ilk kıvılcımını Eskişehir'de yakalım istiyorum. Yüreği ay-yıldız için çarpan gençlerimizle geleceğe umutla bakalım. Büyük turnuvalara katılım hayallerini birlikte kuralım. Hepinize, sonu gurur ve mutluluk ile bitecek milli bir akşam dilerim."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:47
  1. Eskişehir
  2. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  3. A Milli Takım
  4. Futbol
  5. Moldova
  6. Şenol Güneş
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