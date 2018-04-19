Şenol Güneş böyle yere yığıldı! İşte o anlar...
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa mücadelesinde saha kenarında büyük olaylar çıktı. Şenol Güneş'in başına koltuk isabet ederken hakem maçı tatil etti.19 Nisan 2018 Perşembe 22:47
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki kupa maçının ikinci yarısında ortalık karıştı. Mücadelenin 55. dakikasında saha kenarında Tolga Zengin, Fenerbahçeli taraftarlarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASINA YABANCI MADDE GELDİ
Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Tolga'yı sakinleştirmek için kenara geldi. Bu sırada tribünden gelen bir madde Şenol Güneş'in kafasına isabet etti. Şenol Güneş bir anda kendini yerde buldu. Daha sonra Şenol Güneş ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA 5 DİKİŞ ATILDI
Fenerbahçe taraftarının attığı yabancı madde ile yere yığılan Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı.
KORİDOR KARIŞTI
Bu sırada kenardaki gerginik devam etti. Mustafa Pektemek ile Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bu gerginlik koridora taşındı.
Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular tam anlamıyla birbirine girdi. Bu sırada koridora çok sayıda çevik kuvvet polisi geldi ve iki takımı ayırmaya çalıştı.
HAKEM MAÇI TATİL ETTİ
Beşiktaşlı futbolcular ve hakemler soyunma odasına girdikten kısa süre sonra maçın tatil edildiği açıklandı.
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