Şenol Güneş böyle yere yığıldı! İşte o anlar...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki kupa maçının ikinci yarısında ortalık karıştı. Mücadelenin 55. dakikasında saha kenarında Tolga Zengin, Fenerbahçeli taraftarlarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASINA YABANCI MADDE GELDİ

Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Tolga'yı sakinleştirmek için kenara geldi. Bu sırada tribünden gelen bir madde Şenol Güneş'in kafasına isabet etti. Şenol Güneş bir anda kendini yerde buldu. Daha sonra Şenol Güneş ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA 5 DİKİŞ ATILDI

Fenerbahçe taraftarının attığı yabancı madde ile yere yığılan Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı.

KORİDOR KARIŞTI

Bu sırada kenardaki gerginik devam etti. Mustafa Pektemek ile Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bu gerginlik koridora taşındı.

Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular tam anlamıyla birbirine girdi. Bu sırada koridora çok sayıda çevik kuvvet polisi geldi ve iki takımı ayırmaya çalıştı.

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Beşiktaşlı futbolcular ve hakemler soyunma odasına girdikten kısa süre sonra maçın tatil edildiği açıklandı.