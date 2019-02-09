Şenol Güneş Beşiktaş’tan istifa mı etti? Son dakika Beşiktaş Şenol Güneş haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bugün siyah beyazlı kulüple yollarını ayıracağı iddia edildi. Peki Şenol Güneş Beşiktaş’tan istifa mı edecek? Şenol Güneş Beşiktaş’tan ne zamana istifa edecek?

2 Haziran 2015’te Siyah-Beyazlı renklere imza atan deneyimli teknik adam Şenol Güneş ile yollar ayrılıyor iddia sahibi Fanatik. Karar bugün Bursa maçından sonra açıklanacak. İlk iki sezonunda Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan, geçen yıldan sonra bu yıl da zirvenin uzağında kalan Şenol Güneş’in Beşiktaş ile yolları ayrılıyor. Deneyimli teknik adam ile Başkan Fikret Orman’ın arasının iyi olmadığı, biriken sorunların tarafları ayrılık noktasına getirdiği bildirildi. Kamuoyu önünde iki taraf uyumlu bir çalışma ortamı olduğunu söyleyen açıklamalar yapsa da kapalı kapılar ardında durumun çok farklı olduğu, sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

Şenol Güneş ne zaman istifa edecek?

Şenol Güneş’in özellikle Beşiktaş’a gelmesinde büyük katkısı olan Ahmet Nur Çebi yönetimden ayrıldıktan sonra kendisini yalnız hissettiği ve yönetimden gereken desteği göremediği için sıkıntılı olduğu gelen bilgiler arasında. Bugün Bursa ile Vodafone Park’ta kritik bir mücadeleye çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’da kararın, karşılaşmanın ardından açıklanacağı bildirildi.

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