Şenol Güneş, Beşiktaş Park’ta

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş’taki görevi sona eren ve yoluna A Milli Takım’da devam eden Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti. 4 yıl boyunca siyah-beyazlı takımın başında olan, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Beşiktaş’ı şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli teknik adam, Beşiktaş Park’ta ilk kez bir maça misafir olarak geldi. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarını da tribünden takip eden Güneş, bu haftanın ilk maçı olan Beşiktaş-Göztepe mücadelesini de boş geçmedi.