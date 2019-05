Şenol Güneş: “Ayrılık kelimelerle tarif edilemez”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki son maçının ardından konuştu. Ayrılığın kelimelerle tarif edilemeyeceğini söyleyen Güneş, özellikle son 3 günde ayrılığı daha net hissettiğini ve yaşadıklarının ağır geldiğini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki son maçı olan Kasımpaşa mücadelesinin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Ligin son maçını oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Güneş, “Sezona galibiyetle başladık, galibiyetle tamamladık. Ama arada iyi ve kötü günlerimiz var. Çok büyük hikayelerimiz var. Güzel tarafı, çirkin, kötü ve iyi tarafı var. Bunları konuşmak istemiyorum herkes kendine göre yazıp çizebilir. Burada olmaktan gurur duydum, herkese teşekkür ediyorum. Beni burada ve sokakta kendisinden ailesinden biri gibi gören herkese teşekkür ediyorum. Veda demeyelim duygusal ayrılık diyelim, son 3 günde bunu yaşadım. Çok şey konuşulabilir ama ayrılık kelimelerle tarif edilmez. Duyguların son noktası bu ben duygularını koruyan biriyim. Hiç bir kırılma yaşamadan burada güze günler geçirdik. Ben sıkıntı yaşamak istemiyorum bu maçta olduğu gibi. Başarı hepimizin yönetim taraftar futbolcular ama başarısızlık benim. Taraftar hiçbir ayrımcılık yamadan yönetime ve futbolculara destek olsunlar çünkü aile olmak böyleydi. Ben burada güneşi yakalamak için geldim yıldızlarla da dost oldum. Dün bir rüyamız vardı yarın da hayallerimiz olacak hepimizin vardır. Yarının umutlu olması için bugünü iyi yaşamamız lazım. Burada hayalleri de gerçeğe dönüştürmek içim tespit yapıp planlamak lazım.

Her şeyi mükemmel tesisleri ve sahasıyla büyüklüğüyle benim naçizane tavsiyem transferde ve ekonomik teknik idari konularda daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu seneyi başarısız olarak kabul ediyoruz. Ben. Milli Takım olmasa da başarısız olduğum yerde kalmayı istemeyen biriyim. Teknik olarak daha iyi güçlü olabilirdik. Taraftara veda gününde bahaneler aramak yerine hoşçakal demeye çalışıyorum. Beşiktaş’ı daha iyi günlerde görmek istiyorum inşallah buna da oyuncular taraftar herkes katkı yapar” ifadelerini kullandı.

“Son 3 günde hissettiklerim ağır geldi”

Üzgün ve yorgun olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren tecrübeli teknik adam, “Son 3 gündür hissettiklerim çok ağır geldi bana. Son 3 güne kadar burada ayrılma modunda hiç olmadım. Gitmem gerekiyordu odaların boşalması gerekiyordu yeni hoca gelecek. Milli takımı açıklamam gerekiyordu o zaman buradan ayrıldığımı hissettim. Hakkıyla, şerefiyle, namusuyla, cesaretiyle, duruşuyla o şekilde bir oyun oynanması gerektiğini düşünüyordum. Çok gol kaçırdık, kolay goller yedik. Bunların düzelmesi için daha dikkatli planlama yapılması gerekiyor. Ayrıldığım için mutsuzum ama buraya geldiğim ilk günkü mutluluğumu hatırlıyorum. İlk yarıda çok puan kayıpları yaptık. Kamuoyunda bizi kavga ettiklerimize rağmen, saha sonuçları tartışılmasına rağmen ikinci yarı 39 puan aldık. İlk yarı son üç maçta 7 puan kaybettik. Çok köyü maçlar kaybettik. Beşiktaş şartlar ne olursa olsun kaybetmemesi gerekir. Oyunculara söylüyorum hiçbir mazeret ve bahane aramayın işinizi iyi yapın başarıyı kovalayın profesyonelliğinizi yerine getirin. Para kazanmak vardır ama değer kazanmakta vardır. Sahaya gelen taraftarın ailenin mutluluğu hiçbir parayla satın alamazsınız. Bana taraftarın olan sevgisini hiçbir zengin parayla alamaz burada da geçerli Trabzon’da da. O kalp karşılıklı atışına devam edecektir. Heyecan üst seviyeye geldiği zaman yine o Beşiktaş duruşu sahaya yansıyacaktır” açıklamasını yaptı.

“Mazeretlere sığınmak doğru değil”

Milli Takım’ın başında olduğunu ilk kez bu hafta hissettiğini söyleyen Şenol Güneş, “Ben hala şu an Beşiktaş’ın elemanıyım. Ayın 31’ine kadar izin aldılar benim için. İzin almazsanız gelemem dedim. Ben bunları planlamadım şartlar beni buraya itti. Ne olduğunu bildiğim halde tabi üzülüyorum. Geldiğim ilk gün mavi giyiyordum şimdi siyah beyaz giyiyorum. Tüm renkler güzel ben böyle konuşunca Trabzonlu kardeşlerim alınıyor. Ne olursa olsun ben oralıyım. Ben buradaki sevgiye kayıtsız kalamam ki. Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı sözleri var: Hayal etmek, tespit etmek, gerçeğe dönüştürme. Mazeretlere sığınmak doğru değil ve tüm sorumluluğu üstüme alınıyorum. Yönetimin de daha iyi Beşiktaş yapmasını umut ediyorum. Bazen kaybettiğimiz maçta bile gururla oradan ayrıldım. Üçüncülüğü kaybettiğiniz zaman benim buradan gitmem önemli değil ki. Plan var, sezonu erken açacaksın, ekonomik kaybın olabilirdi. Beşiktaş dün de vardı yarın da olacak” diye konuştu.

“Şampiyon olarak ayrılmak isterdim”

İlk geldiği günden bu yana, bazı kişilerin kendisini başkanla kavga ettirmeye çalıştığını ifade eden Güneş, “Bu yaştan sonra bunu kaldırırım sorun değil ama asılsızdı. Gri karışıktır o kavga çıkarır. Beşiktaş’ın siyah beyazı kendine yakışıyor ve orada durmalı. Ben başkanla konuşurum bundan sonrada. Ben futbolu her gün yaşayan futbolun gelişmesini isteyen biriyim. Akil insan değil ben sadece Şenol Güneş’im. Yetkili olduğumuz için bir sorumluluğumuz var bunu da iyi yapmak isterim. Şampiyon olarak ayrılmak isterdim olmadı. Ben başkanla da bunu konuştuğum da iyi niyet samimiyet bize başarı getirir dedim. Mazeretleri konuşmayacağım kısır döngü oluyor. Milli takımla ilgili yanlış bilgilerle yanlış kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Değiştirebilmem gerekiyordu. Belki daha fazla zarar görebilirdim. Ben buradan milli takıma gitmedim ki buradayken çalıştım, herhangi bir gayretim olmadı. Zaten ayrılmam istendiği için tabi o zaman ayrılmam gerekiyor. Bunlar olacak, tartışıp yazılıp çizilebilir. Ben sadece kulüp ve takım için yapmam gerekeni yaptım. Ben buranın elemanıydım gitmeyebilirdim, çağırıldım gittim buraya zararı oldu mu olmadı. Ben son maça da kazanmak için çıktım kendimi zorluyorum. Aklını iyi niyetini doğru kullanmayan insanlara bu iş tekrar dönebilir. Benim mahcup olacak hiçbir şeyim yok. Zaman zaman söylediğim gibi gereksiz haksız anlarda da sabırlı kalabilmek, dertler bize yol gösterir. En iyi şekilde çalıştık bazen gücümüz yetmedi. Geriye baktığım 4 sene de hiç pişmanlık duymuyorum” dedi.

“Uyumlu çalışacağınız birisi olmalı”

Başkanla kendisini kavga ettirmeye çalışanları Fikret Orman’ın iyi bildiğini söyleyen Güneş, “Bunu düzeltmezse daha büyük sıkıntılar yaşar. Ben buradayken gitmiyorum dedim. Daha ne yapabilirdim. Ben kulübün tarafındayım, iyilik yaptığımı düşünüyordum. Ben o tip konuşmaları başkanla yaptığım gibi size de aktarıyorum. Başkana da dedim size uygun birlikte çalışabileceğiniz biri olmalı dedim. Orkestra gibi, sokakta konuşmayacak, tribünleri bağırtmayacak, yönetimle ters olmayacak yoksa kaos olur dedim. Benim de düşüncelerim vardı, genç de yaşlı da alsan fark etmez. Gece gündüz Beşiktaş’ı düşünen o tesisi orada çalışanları da düşünen, daha iyi olması için gayret eden taraftarı anlayan, hoş görüyle karşılayıp onu karşılayabilen biri olmalı. Seyirci yönetim oyuncular ne yaptıysa ben de onu yapmaya çalıştım” dedi. Son olarak Beşiktaş’ta yaşadığı 4 yılı ileride bir gün anlatıp anlatmayacağı sorulan Güneş, “Her şeyi anlatamam. İlgili kişilerle konuşurum. Kulübün menfaati olan her şeyi yaparım. Ülkem iyi olsun, aile, kurumlar iyi olsun ben hep bu düşünce de olan biriyim. Her birey güçlü olursa ülke de iyi olur. Orada kimin ne özveriyi yaptığı zamanla anlaşılır. Benim de eksik olan taraftarlarım var onları istemem. Beşiktaş ne kadar güçlüyse başkanı da hocası da oyuncusu da taraftarı da mutludur. Siz aslında taraftar için yapıyorsunuz. Taraftar müşteri seyirci müşteri. Yarışmayı düşünen bir adamım hiç değişmedim. 35 yaşında da olsa oyuncunun eksikliğini anlatmak isteyen bir adamım. Milli takıma gidince de söyleyeceğim orada Türk oyuncularla anlaşmam daha iyi. Beşiktaş büyüdü, tesisler vs. büyüdü ama başarı rakip olarak karşımıza çıktı” diyerek sözlerini tamamladı. Güneş basın toplantısının ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.