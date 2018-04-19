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Şenol Güneş, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde teknik direktör Şenol Güneş'in kafasında tribünden atılan bir cisim isabet etti. Kafası yarılan Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:13
Şenol Güneş, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde teknik direktör Şenol Güneş'in kafasında tribünden atılan bir cisim isabet etti.55. dakikada başlayan ve artan olaylarda Şenol Güneş, kafasına sert bir cisim aldı. Önce yere yığılan ardından kulübede bir süre buz tedavisi gören Güneş, dayanamadı içeri koştu.Bu sırada yere yığılıp düşen Şenol Güneş hemen teknik ekiple içeri doğru gitti. Soyunma odasında sağlık ekibi tecrübeli çalıştırıcıya müdahale edildi. Beşiktaş'ın hocasına tam 5 dikiş atıldığı ifade edildi. Hatta Güneş'in dikiş atılan görüntüsü de yayınlandı. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:13
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