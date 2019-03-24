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Şenol Güneş açıkladı: İdmanı bıraktı...

EURO 2020 grup elemelerinde Moldova ile ikinci maçına çıkacak olan A Milli takımda teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

24 Mart 2019 Pazar 18:01
Şenol Güneş açıkladı: İdmanı bıraktı...

EURO 2020 grup elemelerinde Moldova ile karşılaşacağımız maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve forvet Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.

Milli Takım'ı herkesin kucaklaması gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, ''Bu bir oyun. Bilinmeyen bir oyun da değil. Kendi gücünüzle oynamazsanız diğer takım da sizin kadar oynayabilir. Yetenek ve karakteri her maç sahaya yansıtmak gerekir. Çalışmak için çok uzun bir süremiz yok ama futbol hakkında ortak bir düşüncede buluşursak iyi bir mesafe alırız. Taraftarın katkısı da takımı daha ileriye taşıyacaktır. Hem taraftar hem medyası, ülkenin tüm kesmiyle, dualarıyla birleşince işimizi daha iyi yaparız. Bu bir ekip işi.'' sözlerini kullandı.

''Kolay veya zor olabilir"

Moldova maçını değerlendiren tecrübeli teknik direktör, ''Kağıt üzerinde rakibimizden daha güçlü bir takımız. Kağıt üstünde olanı sahaya yansıtmak gerekiyor. Biz takımın iyi olduğunu düşünüyoruz. Eskişehir, futbolu seven ve keyif alan bir şehir. İyi bir ambiyans olacağını düşünüyorum. Sahaya çıkan futbolcuları destekleyeceklerini düşünüyorum. Rakibin savunma felsefesi oynaması nedeniyle bazı sürprizlere izin vermemek, sabırlı olmak lazım. Çok kolay bir maç da olabilir, çok zor bir maç da olabilir. Golün bir an önce gelmesini bekliyoruz ama panik yapmamak lazım.'' dedi.

"Ozan idmanı yarıda bıraktı"

"Ciddi boyutta sakatlık yok ama kadroya alıp almama, oynatıp oynatmama yönünde kararımızı etkileyebilir. Ozan idmanı yarıda bıraktı, bir ağrısı oldu. İdmanda durumuna bir daha bırakacağız. Kasıklarında, arka adalesinde gerginlik olanlar, yorgun olanlar var."

Burak Yılmaz: Genç arkadaşlarımı tebrik ediyorum

İyi bir kadro yakaladıklarını belirten Burak Yılmaz ise, ''Çok genç arkadaşlarımız var. Onları da tebrik etmek istiyorum. Kişilikleri ve karakterleriyle ne kadar doğru tercih olduklarını gösterdi. Merih, Dorukhan ilk defa oynadılar. Hem genç hem de tecrübeli arkadaşlarımızla beraberiz. Hep birlikteyiz, hepimizin hedefi aynı. Zamanımız kısıtlı olsa da her şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:01
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