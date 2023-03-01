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Spor

Şenol Güneş 7 ismin biletini kesti!

Şenol Güneş, golcüsü Cenk Tosun haricinde sözleşmesi biten 7 oyuncunun da biletini kesti.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 11:32:00 - 2023-03-01 11:33:37
Şenol Güneş 7 ismin biletini kesti!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması ara transfer döneminde başladı. Siyah-beyazlılarda gelen oyuncular kadar gidecek isimler gündemin ana maddesi. Sezon sonu itibariyle 8 oyuncusunun kontratı sona erecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun dışında geriye kalanların takımda tutulması mümkün görünmüyor. Atiba Hutchinson, Welinton, Nathan Redmond, Dele Alli ve N'Koudou, performanslarıyla gözden düşen isimler.

1.5 MİLYON OPSİYONU VAR

Ayrıca Arthur Masuaku'nun 25 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için de çözüm aranırken (21 maça çıktı) 29 yaşındaki futbolcu da seneye takımda kalmayacak. Bu isimlerin dışında geriye sadece Tayfur Bingöl kalıyor. 30 yaşındaki sağ bekin her ne kadar performansı beklentilerin üzerinde olsa da kiralık sözleşmesinin içerisinde yer alan 1.5 milyon Euro'luk opsiyonun yüksek olmasından sebep devam edilmesi mümkün gözükmüyor.

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