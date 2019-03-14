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Şenol Güneş, 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacak

A Milli Futbol Takımı’nda 2. kez göreve gelen Şenol Güneş, 22 Mart’ta oynanacak Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra tekrar ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıkma heyecanı yaşayacak.

14 Mart 2019 Perşembe 11:21
Şenol Güneş, 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacak

A Milli Futbol Takımı’nda 2. kez göreve gelen Şenol Güneş, 22 Mart’ta oynanacak Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra tekrar ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıkma heyecanı yaşayacak. Milli takımda son maçına Şubat 2004’te çıkan Güneş’in, Danimarka ile oynanan dostluk maçında forma şansı verdiği futbolculardan sadece 3’ü faal olarak top koşturuyor.

 

Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım’ı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e emanet etmişti. Güneş ile Haziran 2019 yılından geçerli olmak üzere 4 yıllığına anlaşma yaptığını duyuran TFF, tecrübeli hocayı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu Elemeleri’nde 22 Mart’ta Arnavutluk ve 25 Mart’ta Moldova ile oynanacak maçlar için de göreve çağırdı. Kariyerinde daha önce 2000-2004 yılları arasında Milli Takımı çalıştıran Güneş, 2000 yılında Güney Kore - Japonya ev sahipliğinde düzenlenen 2002 Dünya Kupası’nda, ay-yıldızlı takımla dünya üçüncüsü olmuştu. Milli Takım kariyerinde en son kulübede 18 Şubat 2004 tarihinde Danimarka ile oynanan dostluk maçında oturan Şenol Güneş, 22 Mart’ta göreve başlayacağı Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacak.



Gözler kadro tercihinde

 

Mircea Lucescu’nun büyük tartışmalara konu olan oyuncu tercihleri sonrası gözler Şenol Güneş’e çevrildi. Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Atiker Konyaspor maçı sonrası kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu takım bizim takım diyeceksiniz. Herkesin fikirlerini alacağım. Bu takım iki maçı nasıl kazanır fikir alışverişinde bulanacağız. Kim girer kim girmez bilemiyorum. İki maçı da kazanmak istiyoruz” demişti. Güneş’in kadro tercihinde en büyük soru işareti de Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz’ı aday kadroya davet edip etmeyeceğinde.



Son kadrosundan sadece 3 faal oyuncu kaldı

 

Milli Takım’ın başında 18 Şubat 2004 tarihinde Danimarka maçında son kez saha kenarında yer alan Güneş, o maçta Rüştü Rençber, Fatih Sonkaya, Ümit Özat, Orhan Ak, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Deniz Barış, Hamil Altıntop, Tuncay Şanlı, Gökdeniz Karadeniz, Nihat Kahveci, Çağdaş Atan, Serkan Balcı, Tolga Seyhan, Faruk Bayar, Uğur İnceman, Selçuk Şahin ve Zafer Biryol’u kadroya dahil etmişti. 66 yaşındaki çalıştırıcının son maçında forma şansı verdiği isimlerden sadece Serkan Balcı (Sarıyer), Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) ve Fatih Sonkaya (Kohlcheider) faal olarak futbolculuk kariyerlerini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:21
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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