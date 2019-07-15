Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?
İhsan Şenocak, vefat eden Mehmet Şevket Eygi'ye 'gerici' diye salyalarıyla hakaretler savuran paçavra Birgün'e sert tepki göstererek, "Köpek dahi, kendisine et verene lisanı haliyle teşekkür eder, İstanbulu size de yurt yapan Fatihin evladına bu kin ne?" dedi.15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:07
yeniakit.com.tr
İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, Yazar Mehmet Şevket Eygi'ye dil uzatan laikçi yobaz Birgün paçavrasına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından Eygi'ye yönelik yapılan alçaklığa sert bir cevap veren İhsan Şenocak, "Patrik ölünce de böyle der misiniz? Niçin Müslüman denince aklınıza gericilik gelir? İSLAM'A sövmekten başka ne yaptınız; Fatih, Sinan, Baki, Ali Kuşçu mu yetiştirdiniz? Köpek dahi, kendisine et verene lisanı haliyle teşekkür eder, İstanbulu size de yurt yapan Fatihin evladına bu kin ne?" tepkisinde bulundu.
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