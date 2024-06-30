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Aktüel Şenlikoğlu'ndan dikkat çeken tespit: Deizm ve ateizm hayvanlık alemi gibi bir alemdir
Aktüel

Şenlikoğlu'ndan dikkat çeken tespit: Deizm ve ateizm hayvanlık alemi gibi bir alemdir

Yeniakit Publisher
2024-06-30 20:56:00 - 2024-06-30 20:56:24

Son dönemde deizm ve ateizm güzellemesi yapanlara yazar Emine Şenlikoğlu'ndan tokat gibi bir açıklama geldi.

Yazar Emine Şenlikoğlu katıldığı bir programda, "Gençler daha sıcak baksın diye dinsiz demiyorlar deist diyorlar. Ama deizm eşittir ateizm fark yok aralarında. İkisi de hayvanlık alemi gibi bir alemdir. Nasıl söyleyeyim, deizimde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur. Bir insan anasıyla babasıyla evlensin hiç bir fark yoktur. Köpeği ile nikah yapan bile var. Bu kadar rezildir bu kadar ahlaksızdır. Ama ben deist olarak kardeşle anayla babayla evliliği kabul etmiyorum diyor." İfadelerini kullandı.

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