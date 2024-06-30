Şenlikoğlu'ndan dikkat çeken tespit: Deizm ve ateizm hayvanlık alemi gibi bir alemdir

Yazar Emine Şenlikoğlu katıldığı bir programda, "Gençler daha sıcak baksın diye dinsiz demiyorlar deist diyorlar. Ama deizm eşittir ateizm fark yok aralarında. İkisi de hayvanlık alemi gibi bir alemdir. Nasıl söyleyeyim, deizimde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur. Bir insan anasıyla babasıyla evlensin hiç bir fark yoktur. Köpeği ile nikah yapan bile var. Bu kadar rezildir bu kadar ahlaksızdır. Ama ben deist olarak kardeşle anayla babayla evliliği kabul etmiyorum diyor." İfadelerini kullandı.

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