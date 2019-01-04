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Şeniz Doğan kimdir nerelidir?

Şeniz Doğan'ın kim olduğu merak ediliyor. CHP’de 4'ü büyükşehir, 4'ü il olmak üzere 102 belediye başkan adayı isim listesi Parti Meclisi tarafından kabul edildi. CHP'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Denizli Merkezefendi belediye başkan adayı da yer aldı.

04 Ocak 2019 Cuma 18:21
Şeniz Doğan kimdir nerelidir?

Şeniz Doğan CHP Denizli Merkezefendi belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Şeniz Doğan’ın kim oluğu araştırılıyor. CHP’li Büyükşehir ve Merkezefendi Meclis Üyesi olan Av Şeniz Süzek Doğan, milletvekili aday adayı olduğu için meclis üyeliğinden istifa etmişti. CHP’de 4'ü büyükşehir, 4'ü il olmak üzere 102 belediye başkan adayı isim listesi Parti Meclisi tarafından kabul edildi. 

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu

CHP bugün düzenlenen parti meclisinde yapılan toplantıda 102 adayı daha açıkladı. Buna göre Denizli Merkezefendi ilçe belediye başkanı adayı Şeniz Doğan olarak açıklandı. Şeniz Süzek Doğan, 24 Hazarin 2018 genel seçimleri, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Denizli Milletvekili aday adayı olmuştu. 

Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye başkan adaylığı için başvuru evkarlarını CHP Merkezefendi ilçe başkanı Tolga Varıker’e teslim etmişti. Doğan burada yaptığı açıklamada, “CHP’de gençlik kollarından bu yana parti içinde çeşitli görevlerde bulunduğum. Büyükşehir ve Merkezefendi Belediyesi Meclis üyeliği sürecinde elde ettiğim tecrübelerle yola çıktım” açıklamasında bulunmuştu.

 

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:21
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