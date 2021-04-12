seninelin sahibini buldu

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi “İyiliğe Uzanacak El #seninelin” sloganıyla başlattığı

yardım çalışmasının ilk dağıtımını il ve ilçe teşkilat mensuplarının katılımı ile gerçekleştirdi. Ramazan ayının başlamasına günler kala ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ve et yardımları ulaştırıldı.

Çalınmadık kapı bırakmayacağız

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Mali İşler Birim Başkanı Muhammed Öztopaloğlu, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada: “Her ramazan olduğu gibi bu ramazanda bu kutlu ayın neşesini hanelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Dernek olarak toprağa dikilen tohuma verilen ilk cansuyu misali, darda kalmış ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza cansuyu olamaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile onlara yardımcı olmak isteyen hayır sahibi vatandaşlarımızın paylaşımlarına köprü olmaya çalışıyoruz. Anadolu Gençlik Derneği olarak bu ramazanda tüm zorluklara rağmen il ve ilçe yönetimlerimizdeki kardeşlerimizle vatandaşlarımızın hanesine misafir olmaya çalıştık. İnşallah ramazan boyunca elimizden geldiğince fazla kapının zilini çalacağız” dedi.

Paylaştıkça çoğalıyor

Pandemi sürecinde ve Ramazan ayında belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Öztopaloğlu, “Bu süreçte bizlere destek veren tüm hayırseverlerin yaptıkları bağışları ulaştırıyoruz. Şimdiden yardımlar gelmeye başladı. Bize ulaşan yardımları vakit kaybetmeden dağıttık. Allah tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Gönlü geniş insanlarımız sayesinde yapılan yardımlar gerek Sakarya’da gerekse dünyada iftar sofralarına bereket olup yağıyor. Yapılan yardımların maddi görünürlüğünün yanında manevi tarafı çok daha ağır basıyor. Birçok aileye neşe huzur ve afiyetin gelmesine vesile olmanın karşılığını bu dünyaya ait kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bizler yardımları dağıttığımız sırada bu neşeyi umudu kardeşlerimizin gözlerine gördük. Ramazan her sene olduğu gibi bu senede sıcak yüzünü tüm insanlığa gösterdi. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hanesinde iftar yapmayan aile kalmasın

Aktarılan yardımların, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için AGD olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Öztopaloğlu, “İl ve ilçe teşkilatlarımızla yardımlarının sorunsuz bir şekilde dağıtılması huşunda elimizden gelen gayreti gösterdik. Sadece Adapazarı’nda değil Sakarya’nın diğer ilçelerinde de gücümüzün yettiği ölçüde yardımları dağıtıyoruz. Bizim dışımızda da birçok kurum ve kuruluş birçok kardeşimiz de evlere neşe oldular. Sakarya halkına hassasiyetinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak sorumluluğumuz yeni başlıyor. Ramazan ayı boyunca hanesinde iftar yapamayan aile kalmasın. Aksine çok daha fazla gayret etmemiz gereken bir sürecin içerisine girdik. Ramazanın o manevi havasını kaybetmeden biz emanet edilen kardeşlerimize var gücümüzle ulaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Bakışlarımızı kaçırarak bunca beklentiyi görmezden gelemeyiz.” dedi.

Yardımlar devam edecek

Anadolu Gençlik Derneği’nin, Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine yapacağı yardımlara vatandaşların da destek olabileceklerini ifade eden Öztopaloğlu, şöyle konuştu:

“Bizler Ramazan ayı boyunca yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız; Ramazan ayı boyunca zekât, fitre, fidye, sadaka gibi bağışlarını hesap numaralarımızdan online olarak yapabilirler. Bunun yanı sıra il ve ilçe temsilciliklerimiz aracılığıyla doğrudan bağış yapabilirler. 05444495510 – 05444495511 telefon numaralarından bizlere ulaşıp detaylı bilgi alabilirler. Vatandaşlarımızın yardımlarını ulaştırmak için hesap numarası:

KUVEYT TÜRK TR64 0020 5000 0949 0059 4000 01

Hesap Adı: Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi

Bütün bu çalışmalarımızın amacı, paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz Ramazan ayında kardeşlerimizin gönülden yaptıkları dualarda yer bularak Allah’ın rızasını kazanabilmektir.”