Senin tehdidin bizim hoşumuza gider Özgür Özel! "Ortaçağ zihniyeti"nin son ürünü haddini aştı

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Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, bazı kadınların gayr-i ahlaki giyim-kuşamlarını, İslami hususları hatırlatarak eleştirmesi sebebi ile CHP ve sözde kadın savunucularının hedefi haline geldi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan CHP'li Özgür Özel'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile utanmadan sıkılmadan sırıtan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, haddini aşan ifadeler kullandı.

Halil Konakçı’yı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit eden Özel “Bu sözlerin hesabı sorulur.” dedi.

“Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel!

Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini iddia etmişti.

Haddini ve boyunu aşan “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel'in rezil sözleri şu şekilde:

"Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

Halil Konakçı hoca ne demişti?

Halil Konakçı sohbetinde şu ifadeleri kullanmıştı:

100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin.