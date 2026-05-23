İslami usüllerle gömülmek için yıllarca para ödemiş: Almanya’da rezalet! Türk kadının naaşını yaktılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya’da bir süredir yaşlı bakım evinde kalan 81 yaşındaki Ayten Heck, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hasatanede hayatını kaybeden kadını Almanlar, kremasyonda yaktı, küllerini defnetti. Rezalet ortaya çıkınca Türk topluma tepki gösterdi.

Almanya’da yeni bir skandal yaşandı... Ülkenin Würzburg kentinde yaşayan 81 yaşındaki Ayten Heck’in vefatının ardından cenazesinin kremasyonda yakıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 30 yıldır İslami usullere göre defnedilmek amacıyla cenaze fonuna aidat ödeyen kadının yetkililer tarafından hiçbir araştırma ve bilgilendirme yapılmadan yakılması, defin sürecine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Basına yansıyan bilgilere göre 1945 doğumlu Ayten Heck’in 1997 yılından bu yana Avrupa Türk-İslam Birliği (ATİB) Cenaze Fonu üyesi olduğu ve düzenli aidat ödediği ortaya çıktı. Ancak Heck’in vefatının ardından cenazesinin yakıldığı, küllerinin ise daha sonra Würzburg’daki Waldfriedhof Mezarlığı’na defnedildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Ayten Heck, bir süredir Würzburg’daki bir bakım merkezinde kalıyordu. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Würzburg Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan Heck, burada hayatını kaybetti. Daha sonra cenazenin bir süre morgda bekletildiği ve ardından kremasyona gönderildiği belirtildi.

BİR YAKINI BULUNAMADI

Würzburg Belediyesi Kamu Düzeni İşleri Dairesi, Perspektief gazetesine yaptığı açıklamada, Ayten Heck’in 9 Nisan 2026’da hayatını kaybettiğini ve defin işlemleriyle ilgilenen bir kişinin tespit edilemediğini bildirdi. Belediye, eski yasal temsilci ve bakım kurumu aracılığıyla bilgi toplamaya çalıştıklarını, ayrıca Amerika’da yaşadığı belirtilen kızına ulaşmak için girişimlerde bulunduklarını ancak adres bilgisine erişemediklerini öne sürdü.

Belediye açıklamasında Heck’in dini aidiyetine ilişkin resmî kayıtlarda herhangi bir bilginin bulunmadığı öne sürüldü. Yetkililer, olası cenaze sigortaları, defin hazırlıkları ve cenaze fonlarına ilişkin kurumlarına herhangi bir bilginin ulaşmadığını ifade ederek, bu durumdan üzüntü duyduklarını kaydetti. Müslüman toplumun liderleri ise olaydan sonradan haberdar olduklarını, devletin burada ihmalinin olduğunu ve gerekli soruşturmanın yapılmasını talep etti.

DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN KİMSE BULUNAMADI

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Würzburg Üniversite Hastanesi Basın Sözcüsü Stefan Dreising, hasta gizliliği nedeniyle olayın ayrıntılarına giremeyeceklerini belirtti. Dreising, defin işlemlerinin hastanenin sorumluluğunda olmadığını, bu süreçlerin yakınlar tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Yorumlar

Çok üzüldüm

Bu kadın bir süredir yanınızdaymış, demek ki kadına domuz eti de yedirdiniz, içki de içirdiniz. Nasıl bilmezsiniz kadının Müslüman olduğunu?! Oysaki kadının banka hareketlerinden bile, Müslüman olduğu kanaatine varabilirdiniz.
