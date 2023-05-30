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Medya Senin kafan mı güzel dayı! AK Parti, bakın nasıl iktidarda kalıyormuş
Medya

Senin kafan mı güzel dayı! AK Parti, bakın nasıl iktidarda kalıyormuş

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:57:00 -
Senin kafan mı güzel dayı! AK Parti, bakın nasıl iktidarda kalıyormuş

PKK sempatizanı Evrensel gazetesinde kalem oynatan İhsan Çaralan, neredeyse bütün iş dünyası Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin karşısında olmasına rağmen, AK Parti'nin sermayenin desteğiyle iktidarda kaldığını ileri sürdü.

PKK sempatizanı Evrensel gazetesinde kalem oynatan İhsan Çaralan, neredeyse bütün iş dünyası Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin karşısında olmasına rağmen, AK Parti'nin sermayenin desteğiyle iktidarda kaldığını ileri sürdü.

Çaralan, akıllara zarar yazısında özetle şunları kaydetti:

"14 ve 28 Mayıs seçiminin en önemli yanılgılarından biri de “Boş tencerenin iktidarı götüreceği” varsayımı oldu. Ki eğer böyle olsaydı bütün yoksul ülkelerde iktidarlar giderdi! Öyle midir? Değildir! Tersine, tenceresi boşalmış emekçiler, iktidardaki gericiliği alaşağı edecek bir mücadele içinde olmadığı sürece, tencere ne kadar boşalırsa boşalsın sermayenin iktidarları iktidarda kalmaya devam etmektedirler."

 
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