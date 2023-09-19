Senin ağzın ne söylüyor Nagehan? Geçti o günler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve yönetmeni Yılmaz Güney hakkında yapılan kadına şiddet ve cinayet eleştirilerini Kürt olmasına bağlayan Nagehan Alçı’ya Melih Altınok'tan ayar geldi. "Türkiye'yi eskide kalan kodlarla okumaya çalışıyorsun Nagehan. Geçti o günler" ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Nagehan Alçı "Şu konjonktürde Güney'e Farah Zeynep'le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney'in Kürt olması. Olayın özü bu" diyor.

Yok öyle bir şey.

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Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde "Kürtçe kaset çıkartacağım" dediği için linç edilen Ahmet Kaya'yı çatal bıçak fırlatan, 10. Yıl Marşı'yla kovalayan güruhtan Mahsun Kırmızıgül bile başımıza "Kürdi" oldu. O günlerde Ahmet Kaya'yı politik olduğu için eleştiren şarkıcı şimdi TSK'nın PKK'ya operasyonlarını protesto edenlere destek verecek kadar radikal.

Ağırlıklı olarak zengin CHP'lilerin ikamet ettiği semtlerde "Bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye" kampanyasının katılım rekorları kırdığını da hepimiz biliyoruz.

Kaldı ki Güney'i eleştiren Farah da hatırladığım kadarıyla HDP'li Başaran tarafından basın açıklamasıyla sahiplenilmişti. Güney'e Kürt olduğu için saldıracak birine benzemiyor yani.

Tartışmaya dahil olanlar içinde de Güney'in etnik kimliğine dair açık gizli tek bir göndermeye rastlamadım.

Mevzu ortada. Sağdan soldan insanların tepkisi, şiddetin romantik sloganlarla estetize edilmesine.

Zira Murathan Mungan gibi kuşa çiçeğe, yaza güze şiirler yazan ince biri bile kafası bozulunca belindeki silahını çekip insan öldüren ve dönüp arkasına bakmayan, maço devrimci imajı göze sokan bir adamı yüceltmekten çekinmiyor.

Dolayısıyla solun yegane hakimi olduğu kültür endüstrisinde çalışıp da "Çirkin kral çıplak" demek bir oyuncu için neresinden baksan cesurca bir tavırdır.

Türkiye'yi eskide kalan kodlarla okumaya çalışıyorsun Nagehan. Geçti o günler."