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'Seni beni annem büyüttü' diyen üvey kardeşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde üvey anne tartışması kanlı bitti. 'Seni benim annem büyüttü' lafı üzerine çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden birisi ağır yaralandı.

20 Ocak 2019 Pazar 15:48
'Seni beni annem büyüttü' diyen üvey kardeşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya’da üvey kardeşler arasında 'Seni benim annem büyüttü' lafı üzerine çıkan bıçaklı kavgada, Uğur Y. yaralandı. Üvey kardeşi Mustafa C. ise gözaltına alındı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Otomobil ile Konyaaltı Sahili’ne gelen 4 kişi, burada vakit geçirdi. Bir süre sonra üvey kardeş oldukları iddia edilen Uğur Y. ve Mustafa C. arasında 'Seni benim annem büyüttü' lafı üzerine tartışma çıktı.

İkili otomobilden inerek cadde üzerinde kavga etti. Ardından Mustafa C. otomobilde bulunan bıçağı alarak Uğur Y.’yi sol bacağından ve sol karın boşluğundan bıçakladı. Kan içerisinde yere yığılan Uğur Y.’nin yardımına çevredekiler koştu. Mustafa C. ise bu sırada bıçağı otomobilin arka koltuk kısmına sakladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uğur Y.’yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olay yerinde ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Mustafa C.’yi işlemleri için polis merkezine götürdü.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:48
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