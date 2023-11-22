Seni ancak İsrailliler karşılar! Traktör Özgür Filistin'e hangi yüzle gidecek

Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'in Filistin'e yönelik 'bir öyle bir böyle' açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "İyi de hangi yüzle gidecek. Filistinlilerin seçtiği Hamas'a terör örgütü deyip nasıl gidecek? Gittiğinde İsraillilerin kendisini karşılayacağı umudu ile bunu söylüyor olmalı. Hamas'a terör örgütü dediniz mi, dediniz. Evvel ki başkan da aynı şeyi söylemişti. CHP'de maalesef ki maalesef koltuğu oturur oturmaz o da Hamas'ı terör örgütü olarak niteledi. Kongrede son gün 'Biz genel merkezden genel başkanlarını belirlemeyeceğiz. Ön seçim yapacağız' diyor. Ön seçim konusunda herhangi bir adım attı mı, hayır. Daha 2-3 hafta önce tüzüğü değiştireceğiz diyen Özel'in bu sözlerini bekleyen delegelere sesleniyorum. Siz çok beklersiniz." dedi.

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