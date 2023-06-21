‘Seni 6. kattan aşağıya silkelerim!’ Tanju Özcan'a peş peşe sorular

CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi İlkay Bayrak sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a dikkat çekici sorular yöneltti. 'Bir CHP'li olarak şeffaflık adına soruyorum' diyen İlkay Bayrak'ın gündeme bomba gibi düşen sorularına Tanju Özcan'ın cevap verip veremeyeceği merak ediliyor. İşte İlkay Bayrak'ın o paylaşımı:

İşte CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi İlkay Bayrak’ın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sosyal medya hesabından sıraladığı sorular:



"Ben de bir CHP'li olarak şeffaflık adına soruyorum.

- 13 Nisan 2019 tarihinde Bolu Belediyesinin resmi internet sayfasında paylaştığınız üzere geçmiş dönemde gereksiz kiralanan araçların iadesini gerçekleştirerek 1 buçuk milyon liranın üzerinde tasarruf hedeflenmiştir. Bolu Belediyesi’nde o tarihte kaç tane kiralık araç vardı bugün kaç tane kiralık araç var? Bu araçların takibi yapılıyor mu yoksa siz dahil herkes bu araçları özel işlerinde de kullanıyorlar mı?

- Adaylık sürecinizde mahalle mahalle gezerken tanıttığımız projelerin birçoğunu 4 yıl geçmesine rağmen gerçekleştiremedik. Bununla ilgili açıklamanız nedir? Bunlar yalan mıydı ve bilmeden biz de sizin yalanlarınıza ortak mı olduk?

- Proje Başkan Yardımcınıza da zamanında sorduğum bir soruyu size de sormak istiyorum. Sosyal medya fenomeni mi olmak istiyorsunuz yoksa Belediye Başkanı mı?

- Siz ve avaneleriniz Milletvekilliği seçimlerinde bilerek ve isteyerek MHP milletvekili adayına açık destek verdiniz. Hadi bu hainliği sizden zaten bekliyordum da neden Millet İttifakı Ortağı adayını desteklemediniz de gittiniz Cumhur İttifakı ortağı adayını desteklediniz?

- Sizi seçen insanların en büyük beklentisi, geçen dönemin hesabını sormaktı ve yargıya taşımaktı. Bunu ısrarla neden yapmadınız?

- HDP, PKK hatta Papa'ya bile gider yaptınız ama size ağır ithamlarda bunan Eczacı arkadaşımıza gecenin ikisinde sosyal medya hesabına yazdığınız ve sonradan sildiğiniz yorum dışında neden cevap veremediniz?

- Köroğlu Kooperatifi'nde neler oluyor?

- İlk zamanlarda belediyenin kasasını doldurdum diye övünerek anlatırken bugün belediyenin ekonomik sıkıntıları ayyuka çıkmıştır. Geriye dönüp baktığımızda vadettiğimiz projeleri de gerçekleştirmediğimize göre bu paralar nereye gitti?

- Son olarak saat ilerledi belki alkol almışızdır, bu aralar ağzını da bozdun. Bunları okurken içinden bile sövmeyi aklından geçirme. Kulağıma gelir seni 6. Kattan aşağıya silkelerim."



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