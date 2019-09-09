0553 313 94 23

Senet çetesinin iş yeri sahibine silahlı saldırı anları kamerada

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, bir tekel bayisi işleten 2 kişiye zorla senet imzalatıp para gasp eden çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
Senet çetesinin iş yeri sahibine silahlı saldırı anları kamerada

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, bir tekel bayisi işleten 2 kişiye zorla senet imzalatıp para gasp eden çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işletme sahibini silahla yaralayıp kovaladığı anları güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.


İddiaya göre, Kadıköy’de tekel bayisi işleten M.Y.Y. ve T.Y. adlı kişilere zorla 260 bin TL’lik senet imzalatan 4 kişi, 2 Eylül’de aynı dükkana geri gelerek silah zoruyla parayı tahsil etmek istedi. M.Y.Y. ile T.Y.’nin üzerinde bulunan bin lirayı alan silahlı çete üyeleri, tekrar geri geleceklerini ve parayı tahsil edeceklerini, aksi takdirde öldüreceklerini söyleyerek, iş yerinden ayrıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü tekel bayisinin önünde iş yeri sahiplerinden T.Y.’ye silahlı saldırı düzenleyerek bacağından yaralayan çete üyelerinden B.K., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.


Şüpheliler, bu saldırının ardından 7 Eylül Cumartesi günü iş yerinin telefonundan M.Y.Y. ve T.Y.’yi bir kez daha arayarak “Sizi öldürmek ve yarım kalan işi tamamlamak için yeniden geleceğiz” diye tehdit etti.


İş yeri sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete üyelerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından çete üyelerine operasyon düzenleyen emniyet güçleri, B.K., M.F.Ö., M.Ç., B.G. ve G.K. adlı 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan incelemelerde tabanca ve mermiler ele geçirildi.


Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.


Emniyetteki sorgularının ardından dün Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen 5 şüpheliden B.K., M.F.Ö. ve G.K., “Yağma”, “Genel güvenliği tehlikeye düşürme”, “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarılan M.Ç. ve B.G. ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.


Öte yandan, çete üyelerinin tekel bayisi önünde iş yeri sahiplerinden T.Y.’ye yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırı anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine takıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde saldırgan B.K.’nin T.Y.’ye doğrulttuğu silahla arkasından peş peşe ateş açtığı ve şahsı yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede kovaladığı görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'in liman kenti Hudeyde'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    1. Yemen'in liman kenti Hudeyde'de..
    2. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    3. Samsun Tekkeköy 276 TOKİ konutları ne..
    4. Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası..
    5. Kadın girişimciler, kurdukları..
    6. Güney Afrika'daki 400 Nijeryalı..
    7. Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza..
    8. Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya..
    9. TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına..
    10. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah..
    11. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    12. “Alpullu Yeni Turizm Konuları..
    13. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    14. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    15. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    16. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    17. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    18. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    19. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    20. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    21. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    22. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    23. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    24. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    25. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    26. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    27. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    28. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    29. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    30. Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!