Şener Özbayraklı kimdir nereli ve kaç yaşında? Şener Özbayraklı Galatasaray transfer

Şener Özbayraklı 23 Ocak 1990, Artvin Fenerbahçe 'de forma giyen Türk millî defans futbolcusu olarak tarihe geçmişti. Son dakika Galatasaray transfer haberine göre, GS kulübü, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı kimdir? Şener Özbayraklı kaç yaşında nereli? Şener Özbayraklı hangi mevkide oynuyor? İşte Şener Özbayraklı hayatı ve biyografisi.

Şener Özbayraklı kimdir?

Şener Özbayraklı 23 Ocak 1990'da Artvin Borçka'da biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının işi nedeniyle sürekli kent değiştiren Şener, futbola 13 yaşında Borçka Gençlerbirliği takımında başladı. Filiz lisansı çıksa da ertesi gün öğretmen olan babasının tayini nedeniyle hiç forma giyemeden Yeni Pelitlispor'a transfer oldu. Üç sezon oynadıktan sonra da Arsinspor'a geçti. Arsinspor'dan Ankaraspor'a, oradan da 2009 yılında Keçiörengücü takımına transfer oldu.

2009-10 sezonu öncesinde bedelsiz olarak Keçiörengücü'ne transfer olan Şener, ilk maçına 30 Ağustos 2009 tarihinde Ankara Demirspor karşısında çıktı. Sezon boyunca 3. Lig Klasman'da 29 maça çıkan Şener, takımıyla playofflara kalma hakkı kazandı ve tüm playoff maçlarında forma giydi. Murat Özgen yönetiminde finalde Yeni Malatyaspor ile eşleşen Keçiörengücü, penaltılara giden karşılaşmayı 5-3 mağlup bitirdi.Böylelikle Şener sezonu 32 maç ile tamamlarken kulübü ise yoluna aynı ligde devam etti.

Bugsaşspor

Keçiörengücü'ndeki performansıyla dikkat çeken Şener, 2010-11 sezonu öncesinde ise Ankara'nın bir diğer ekibi Bugsaşspor'a transfer oldu.Bu takımla ilk maçına 29 Ağustos günü Adıyamanspor karşısında çıktı.[3] Bu maçı takımı 1-0 kazanırken, Şener 90 dakika sahada kaldı. Sezon boyuncu takımıyla 30 maça çıkan Şener, sezon sonunda ise Spor Toto 2. Lig Play Off'una katılma hakkı kazandı. "90" numaralı formasıyla Zeki Önder Özen'in değişilmezi olan Şener, play-off'lar'da da takımında forma giydi. İlk olarak takımının Eyüpspor ile oynadığı 1. maçta takımının 5-0 yendiği kadroda 90 dakika yer aldı.[4] Bu maçta kaleci Bekir Sevgi ile takımın en çok dikkat çeken ismi olan Şener, takımıyla yarı finalde Sakaryaspor ile eşleşti. O dönem kadrosunda Berat Çetinkaya ve Salih Dursun gibi yetenekli futbolcular bulunduran takıma karşı ilk 11'de başlayan Şener, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada forma giydi ve maç penaltılara gitti. 119. dakikada oyundan alınan Şener'in takımı rakibine penaltılarda 6-5 boyun eğdi ve aynı ligde yoluna fevam etti.

Bu takımla ilk maçına 11 Eylül 2011'de Gaziosmanpaşaspor karşısında çıktı.[6] 21 Aralık 2011'de ise kariyerindeki ilk Türkiye Kupası maçına Tavşanlı Linyitspor karşısında çıktı.[7] Takımı bu maçı 2-0 kazandı. Baki Mercimek gibi tecrübeli bir ismi savunmasında bulunduran Bugsaşspor'da bir sonraki kupa turunda ise Manisaspor ile karşılaştı ve 90 dakika forma giydiği maçı takımı 2-1 kazandı ve Süper Lig ekibinin kadrosunda Isaac Promise ve Ahmet İlhan Özek gibi önemli hücum silahlarını ise durduran isim Şener oldu. Ahmet Yavuz tarafından 20 Mart 2012 tarihinde Bursaspor ile oynanan kupa maçında da oynatıldı.[8] Bu maçta Bekir Sevgi ile birlikte Bursaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın dikkatini çekti. Maç boyunca Gökçek Wederson ve Stanislav Sestak'a geçit vermeyen ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle maçın normal süresinin 0-0 bitmesini sağlayan Şener, 93.dakikada Sebastian Pinto ve 118. dakikada Turgay Bahadır'ın gollerine engel olamadı ve takımı 2-0 mağlup olarak elendi. O sezon ligde 31 maça çıkan oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı ve 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

2012-13 sezonunda ise sezon başında Süper Lig'den başta Bursaspor olmak üzere başka bir sürü lig ve 1.Lig ekibinin Şener'i istemesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini belirttiği için kadro dışı kaldı. Daha sonra ise yönetimle konuştu ve tekrar kadroya alındı. O sezon ilk maçına ise 14 Ekim günü Ünyespor ile oynanan maçın 71. dakikasında çıktı[9] Ahmet Yavuz yönetimindeki takımda sezonun ilk yarısında 9 maça çıkan Şener, 14 Kasım 2012 tarihinde ise bu takım kariyerindeki ilk golünü Güngörenspor ağlarına attı.[10] 2 Aralık 2012'de de Hatayspor maçında forma giyen Şener, maçın 82. dakikasında takımına 1-1 beraberliği getiren golü attı.[11] Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi.

Bursaspor

2012-13 sezonu başında takımında kalan Şener, kulübüyle görüşerek Bursaspor'a gitmek istediğini söyledi. Devre arası transfer döneminde de 750.000 TL bonservis bedeli ile bu takıma transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.13 Ocak 2013'te Türkiye Kupası'nda oynanan Sivasspor maçının 2. yarısında oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.[15] Bu maçtan sonra ise Şener "Hayatımda iki kez heyecanlandım. İlk heyecanlandığım an U-18 Millî Takımı'nın formasını giydiğim andı. Trabzon'da Rusya'ya karşı oynarken sahaya çıktıktan sonra maçın ilk 5 dakikasında resmen ayaklarım titredi. Bursaspor formasıyla sahaya çıktığımda da aynı heyecanı hissettim." ifadelerinde bulundu. Süper Lig'de ise ilk olarak 19 Ocak 2013 günü Kayserispor maçında forma giyen Şener, "22" numaralı formasıyla 90 dakika sahada kaldı. Kısa sürede takımın değşilmezi olan Şener, 2 Şubat 2013 günü ise Galatasaray karşısında forma giydi ve 90 dakika sahada kaldığı müsabakada 18.dakikada Sebastian Pinto'ya yaptığı asistle tüm dikkatleri üzerine çekti.[18] Hikmet Karaman'ın da gelmesiyle takımın vazgeçilmezi olmaya devam eden Özbayraklı, 15 Mart 2013 günü ise Trabzonspor karşısında 11'de başlayan Şener, 44. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan düzgün ve sert vuruşuyla Onur Kıvrak'ı avladı ve takımına 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.[19] Şener maçtan sonra ise bu golle ilgili olarak "Takım arkadaşım Musa Çağıran bana, "Hep gidip orta yapıyorsun. Neden içeri girip şut çekmiyorsun?" diyordu. Maçın öncesinde de gol atmak aklımda vardı. Benim oyun yapımda hücuma destek vermek var. Asist yapmaya çalışıyordum. Anlık bir pozisyonda denk geldi. Çok güzel bir şut çıktı ve güzel noktaya gitti. Millî Takım kalecisi Onur'a böyle bir gol atmak güzel oldu. Bu golle de maçı kazandık. Benim çok sayıda Trabzonlu arkadaşım var. Maçtan sonra aradılar ve bana, "Biz Trabzonsporluyuz ama yarısı kadar da senin takımın Bursasporluyuz" dediler." ifadelerinde bulundu. Şener sezonun 2. yarısında cezalı olduğu Elazığspor maçı hariç tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Türkiye Kupası'nda ise takımıyla 3 maça çıktı.

2013-14 sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer teklifi yapılan Şener kulübünde kaldı. Trabzonspor'da bu oyuncuya teklif yaptı ancak kulübü redetti. Şener o sezon ilk maçına 1 Ağustos 2013'te FK Vojvodina karşısında çıktı ve bu maç onun kariyerindeki ilk Avrupa maçı oldu 2 maç üstünden oynanan bu eşleşmenin 2 ayağında da 90 dakika forma giyen Şener, takımının kendi evinde 3-0 mağlup olmasını engelleyemedi ve turnuvaya veda etti. Bu mağlubiyetin ardından ise teknik direktörlüğe Alman Christoph Daum getirildi. O sezon ilk maçına Eskişehirspor karşısında çıkan Şener, yine 90 dakika forma giydi. O sezon ilk asistini ise 21 Ekim'deki Kayserispor maçında yaptı.

Trabzonspor ve Erciyesspor maçlarında da asist yapan Şener, sezonun ilk yarısında 15 maça çıktı. Diğer 2 maçta takıın Faslı oyuncusu Michaël Chrétien Basser görev yaparken devre arasında ise Şener'e Trabzonspor ve Galatasaray'dan teklif geldi. Galatasaray'ın 3.5 milyon TL + Yekta Kurtuluş ve Ceyhun Gülselam'ı önerdiği iddia edilse de bu teklif yalanlandı. Trabzonspor ise Bursaspor'un da eski futbolcusu Volkan Şen'i geri almak istemesi nedeniyle iki oyuncuyu takas etmek istediği iddia edildi ancak bu takasta gerçekleşmedi.[23] 2 Şubat 2014 günü ise takımının 6-0 kaybettiği Galatasaray maçında bindirmeleriyle ve takımının tek ayakta kalan oyuncusu olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe

Özbayraklı 2015 yılında Fenerbahçe forması ile 2014-15 sezonunda için birçok takım Şener Özbayraklı'yı renklerine bağlama çalışmalarında bulundu, fakat anlaşma bedeli olarak istenen yıllık 1.5 milyon € ve sözleşme fesih bedeli olan 5 milyon TL'yi Bursaspor'a vermeyi kabul eden tek takım Fenerbahçe Spor Klübü, oyuncuya 23.06.2015 tarihinde renklerine bağlayan sözleşmeyi yaptığını açıkladı 23 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe, resmî internet sitesinde Şener Özbayraklı ile anlaştığını duyurdu.

Millî takım kariyeri

Nisan 2008'de Abdullah Ercan tarafından Umut Sözen, Furkan Özçal, Serdar Aziz, Emirhan Ergün ve Şahin Aygüneş gibi oyuncuların bulunduğu U-18 Millî Takım'a çağırıldı. İlk maçına ise Rusya karşısında 8 Nisan'da çıktı.[26] U-18 takımıyla 2 maça çıkan Şener, 2013 yılında ise Türkiye A2 takımına çağırıldı. Bu takımda Alparslan Erdem, Ziya Erdal, Aydın Yılmaz, Necip Uysal, Cenk Tosun, Emre Çolak, Tarık Çamdal, Serdar Gürler, Koray Altınay, Soner Aydoğdu ve Özgür Çek gibi isimlerle şans buldu. İlk maçına ise Zeki Onatlı yönetiminde Norveç karşısında çıktı. Maç uzatmalara gitti ve Türkiye 1-0 kazandı. Daha sonra bu takımla bir de Estonya maçında forma giydi.

Özel yaşamı

Millî futbolcu olmasından dolayı kazandığı hakla Aksaray Üniversitesi BESYO'da beden eğitimi öğretmenliğine kaydını yaptırsa da okula devam edemedi. Uzun süre ailesinden uzakta yaşayan Şener'in babası emekli olduktan sonra ailesi ile Bursa'ya yerleşti. Bütün akrabaları Bursa'da yaşayan Şener, 2013 yılının başlarında da bu şehrin takımı Bursaspor'a transfer oldu ve o da tekrar ailesiyle yaşamaya başladı. Üç çocuktan en küçüğü olan Şener, futbolda idolünün Dani Alves olduğunu açıklamıştır. Ayrıca boş zamanlarında masa tenisi sporu ile ilgilendiğini söylemiştir. 23 Ocak 1990, Artvin Fenerbahçe 'de forma giyen Türk millî defans futbolcusudur.