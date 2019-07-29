Senegalli yıldızdan örnek davranış! Tatil yerine yaptırdığı okulu görmeye gitti

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

2018-19 sezonu boyunca profesyonel kariyerinin en üretken sezonunu yaşayan Mane, geride bıraktığımız dönemde Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’ni kazandıktan sonra Afrika Kupası’nda ülkesi Senegal ile finale kadar çıkmış fakat finalde Cezayir karşısında 1-0’lık skorla kupayı kaybetmişti. Uzun ve yoğun geçen bir sezonun ardından tatilini ülkesinde finanse ettiği işlerle ilgilenerek geçiren Mane, Senegal’deki Bambali köyünde şu ana kadar bir hastane kurdu ve ülkesindeki insanların futbol oynayabilmesi için bir stadyumun giderlerini karşılıyor. Köyünde bulunan ailelere ise her ay düzenli para dağıtıyor.

Herkes tatildeyken Mane yardıma koşuyor

Sezon sonrası haberlerde birçok futbolcunun tatil haberi ve fotoğrafları gündem olurken Afrikalı yıldız oyuncu, gösterişli bir tatile çıkmak yerine vaktini ülkesindeki hayır işlerine ayırıyor. Dünyanın diğer ülkelerine nazaran Afrika hala sağlık, eğitim gibi birçok sorunla bir arada yaşıyor. Hal böyle iken dünyanın büyük otoriteleri tarafından görmezden gelinen Afrika’ya yardım etmek ve destek vermek futbolculara ve yardımsever insanlara kalıyor.

“Kloop, oyuncunun kişiliğine de bakarak karar veriyor”

Tatilini ülkesine yardımla geçiren Sadio Mane sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra birçok kişi tarafından takdir edildi. Görüntülerin altına Kloopholic isimli bir Liverpool taraftar sayfasından ise “Bir oyuncunun Klopp ile ilgili benim en sevdiğim şeylerden biri, bu kulüp için doğru olup olmadıklarına karar vermeden önce her zaman bir oyuncunun kişiliğine de bakarak karar vermesi.” yorumu yapıldı.





