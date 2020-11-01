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Aktüel Senegalli ünlü tarihçi Iba Der Thiam hayatını kaybetti
Aktüel

Senegalli ünlü tarihçi Iba Der Thiam hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 05:17:56 -
Senegalli ünlü tarihçi Iba Der Thiam hayatını kaybetti

DAKAR (AA) - Senegal'in önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 83 yaşındaki Thiam, başkent Dakar'daki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ülkenin en önemli tarihçilerinden kabul edilen Thiam, 1983'ten 1988'e kadar Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunda (UNESCO) da çeşitli görevler üstlenen Thiam, 2000'de cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Thiam, Anadolu Ajansının 2017'de hayata geçirdiği "Yükselen Afrika" projesinin Senegal ayağına da katkı sağlamıştı.

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