  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Senegalli tarihçiden, Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasına destek

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:53:08 -
Senegalli tarihçiden, Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasına destek

DAKAR (AA) - Senegal'in önde gelen tarihçilerinden Profesör Dr. Iba Der Thiam, Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'in 8 ayda 20 bin Senegalliyi öldürdüğünü belirterek, St. Louis kentindeki heykelinin kaldırılmasını destekledi.

ABD'de polisin Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından alevlenen sömürgeci isimlerin heykellerinin yıkılması tartışmalarına, 400 yıl sömürge yönetiminde kalan Senegal'in önde gelen tarihçilerinden ve eski Milli Eğitim Bakanı olan 81 yaşındaki Thiam da katıldı.

Thiam, yerel bir radyoda katıldığı programda, "Sadece 8 ayda 20 bin Senegalliyi öldüren Faidherbe gibi bir sömürgecinin heykelinin halen kent merkezinde durmasına anlam veremiyorum." ifadesini kullandı.

Heykelin kaldırılmasını desteklediğini vurgulayan Thiam, "Başkent Dakar'ın sokakları, dini liderlerimiz ve Afrikalılar hakkında skandal açıklamalar yapan insanların isimlerini taşıyor. Bu bize hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Thiam, sömürge döneminden kalma para birimi CFA frangı karşıtı gösteriler ile köle ticaretinin merkezi Goree Adası'ndaki protestolara her zaman destek verdiğini söyledi.

Senegal yönetiminin de sömürgecilerin izlerinin silinmesi konusunda halkın tepkisini benimsemesi gerektiğini ifade eden Thiam, heykelin kaldırılması konusundaki sorumluluğun devlete ait olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı