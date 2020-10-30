Senegal'de Mevlit Kandili idrak edildi

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni idrak etmek için camilere akın etti.

Batı Afrika'nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinaan Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Mevlit Kandili dolayısıyla doldu taştı.

Yoğun katılımın olduğu kandil programında ilahiler söylendi, dualar edildi.

Öte yandan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de kandil dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.



Sall, mesajında "Başta Senegal olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum. Allah Senegal'e barış ve refah nasip etsin." ifadelerini kullandı.



Yerel dil Volofça'da "Gamou" ismiyle de bilinen Mevlit Kandili, ülkede en önemli dini kutlamaların arasında yer alıyor.

Mevlit Kandili'ni idrak için camilere akın edenler, en güzel kıyafetlerini tercih ediyor, adeta düğüne gider gibi hazırlanıyor.

Yerel saatle 22.00'de başlayan kandil programı, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.