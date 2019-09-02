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Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin

Boğazlardaki gemi trafik kontrolü için kullanılan yazılımın gelişmiş versiyonu HAVELSAN tarafından üretildi. İlk testleri başarıyla geçen sisteminin kullanımına 2019 sonunda başlanacak.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:28
Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin

Ocak 2018’de başlamış olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Milli Yazılımı’nın devreye girmesi için geri sayım başladı. Sistem ilk testi başarıyla atlattı. İstanbul Boğazı’nı kontrol edecek sistem 2019 sonunda kullanılmaya başlanacak. Bu sayede İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının tüm kontrolü Türkiye’de olacak. Sistem sayesinde boğazlardan Türkiye’ye giren ya da Türkiye’den çıkan göçmen gemi ve botları, tehlikeli kargolar, organize suç ve kaçakçılık ile yasadışı balıkçılık faaliyetleri anında tespit edilecek. 

İlk testleri atlattı

HAVELSAN’ın Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Milli Yazılımı, ASELSAN tarafından üretilen Radar, Elektro-optik ve Radyo Yön Bulucu Sistemleri ayrıca Otomatik Tanıma Sistemi, VHF Telsiz Haberleşme Sistemi, Meteoroloji Sistemi, İzleme-Güvenlik Sistemi ilk testlerden tam not aldı. Sistem 2019 sonu itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:28
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. istanbul boğazı gemi
  4. gemi trafiği istanbul
  5. HAVELSAN

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