sendika.org’dan Mehmetçik’e sövgü Afrin’de düzenlenen terör saldırısı üzerinden TSK’yı çetelerle birlikte hareket etmekle itham eden HDP/PKK yanlısı sendika.org sitesinde yayınlanan bir haberde Özgür Suriye Ordusu için “cihatçı çeteler” hakareti edildi.

Haber Merkezi HDP/PKK’nın medya yapılanması, Mehmetçik’e adeta kin kusuyor. HDP/PKK yanlısı internet haber portallarından sendika.org, dün Afrin’de düzenlenen terör saldırısı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef aldı. Suriye’nin Afrin kentinin PKK/PYD’li teröristlerden temizlendiği Zeytin Dalı Harekatı’nın yıldönümünde Afrin’de düzenlenen terör saldırılarına ilişkin sendika.org sitesinde yayınlanan haberde Özgür Suriye Ordusu için “cihatçı çeteler” hakareti edildi. TSK’yı çetelerle birlikte hareket etmekle itham eden skandal site, Mehmetçik’e ateş püskürdü. “Zeytin Dalı Harekatı’nın yıldönümünde Afrin’de çifte saldırı: 10 ölü, 18 yaralı” başlıklı haberde şu rezil ifadeler yer aldı: “TSK ve güdümündeki cihatçı çetelerin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın birinci yıldönümünde Afrin’de çifte saldırı yaşandı.” Haberde, terör saldırılarını kanlı örgüt PKK/PYD’nin düzenlediği bilgisinin gizlenmesi dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.