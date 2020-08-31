Sendika yöneticileri eğitim çalışanlarının sorunlarını Bakan Selçuk'la görüştü

ANKARA (AA) - Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sağlıklı bir eğitim ortamının tesisi için okulların yardımcı personel ve bütçe ihtiyacı karşılanmalı." ifadesini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Yalçın, beraberinde Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ile eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü.

Görüşmede, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılının, sorunların çözüme kavuştuğu, beklentilerin yerine getirildiği, taleplerin ivedilikle karşılandığı bir yıl olmasını dileyerek sözlerine başlayan Yalçın, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenlerin il-ilçe emrine alınması, kontenjan nedeniyle yer değişikliği talepleri karşılıksız kalanlara ikinci defa iller arası başvuru hakkı, yer değişikliği gerçekleşen ancak çeşitli sebeplerle mazeretleri karşılanmayan öğretmenler için ise iptal hakkı verilmesi talebinde bulundu.

Yalçın, "Henüz yüz yüze eğitime geçilmemiş olması, öğretmenlerimizin mazerete bağlı yer değişikliği kaynaklı il-ilçe emri uygulaması, ikinci defa başvuru hakkı verilmesi ve iptal taleplerinin yerine getirilmesi açısından önemli bir fırsattır. Yüz yüze eğitime başlayıncaya kadar geçecek zaman zarfında bu sorunlar sınıfların öğretmensiz kalmaması için çözüme kavuşturulabilir." şeklinde konuştu.

- Okulların yardımcı personel ve bütçe ihtiyacı karşılanmalı

Eğitim-öğretimin kronik sorunları arasında bulunan okullara bütçe verilmesi talebinin, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde okullarda yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi açısından çok daha önemli hale geldiğini kaydeden Yalçın, "Sağlıklı bir eğitim ortamının tesisi için okulların yardımcı personel ve bütçe ihtiyacı karşılanmalı. Her okula münhasır bir bütçe tesis edilerek okul yönetimlerinin okullarına ve bulundukları yere özgü tedbirler almalarına imkan sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun’daki sel felaketinin afet bölgesindeki eğitim kurumları ve eğitim çalışanları üzerindeki etkisinin de ele alındığı görüşmede Yalçın, öğretmenlerin salgınla mücadele sürecinde Vefa Sosyal Destek grupları ve filyasyon ekipleri başta olmak üzere kamu hizmetinin sürdürülmesi ekseninde kamu yararının görüldüğü her alanda ve faaliyette görev aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz bu zorlu süreçte fedakarlık göstererek sosyal devlet olmanın gereğinin yerine getirilmesinde devletimizin eli ayağı olmuştur. Ancak uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin beraber yürütülmesinin planlandığı, öğretmene her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk düştüğü önümüzdeki günlerde öğretmenler asli görevleri dışındaki işleri yapmaya zorlanmamalı, öğretmeni asli görevinden uzaklaştıran yereldeki tasarrufların önüne geçilmeli, bu konuda Bakanlık devreye girmelidir."