Senden de bu beklenirdi! Nevşin Mengü İsrail'in 'lağımını' aklamaya çalıştı

Terör devleti İsrail, geçtiğimiz cuma namazı sırasında Filistinlilere plastik mermi, gaz bombası ve lağım suyu sıktı.

Yapılan zulme ve alçaklığa Batı medyası her zaman olduğu gibi kulak tıkarken, yandaş gazeteci Nevşin Mengü ise İsrail'i aklama çabasına girdi.

YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşan Mengü, konuyu araştırdığı ve sıkılan maddenin lağım suyu olmadığını ileri sürdü.

Mengü'den lağım suyu alçaklığını aklama çabası

İsrail'in Filistinli Müslümanların üzerine lağım suyu sıkmadığını iddia eden Nevşin Mengü, söz konusu maddenin İsrail'in ihraç etmeye çalıştığı 'skunk' adlı kimyasal bir madde olduğunu ileri sürdü.

Ancak İsrail'den yana tavır takınan Mengü, ortaya geçerli bir kanıt sunamayıp, 'yanlışı doğruya karıştırmamak' gerektiği yönünde hezeyanda da bulundu.

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Algı operasyonlarını sürdürüyor

Öte yandan Nevşin Mengü, İsrail lehine algı operasyonlarına daha önce de girişmişti.

7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonu ile dezenformasyona başlayan Mengü, Hamas’ın festival alanında 260 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak daha sonra Yahudi radyosuna konuşan İsrailli genç kız söz konusu saldırıların İsrailli bir polis tarafından gerçekleştirdiğini ifade etmişti.